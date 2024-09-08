Фильм уроженца Яффо Скандара Копти получил приз на Венецианском кинофестивале

Картина "Счастливых праздников" режиссера Скандара Копти получила приз за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале, который подвел итоги 7 сентября. Фильм рассказывает историю четырех членов одной арабской семьи из Хайфы, которые по-разному решают для себя проблемы своей национальной идентичности и выживают в израильском обществе. Картина участвовала в параллельной конкурсу программе "Горизонты" и получила положительные отзывы критиков.

Лауреаты Венецианского кинофестиваля: "Золотой лев" вручен Альмодовару

Сценарий к фильму написал сам режиссер – называющий себя палестинцем Скандар Копти (Кобти), который родился и вырос в Яффо, но живет в Европе. В 2009 году картина Скандара Копти "Аджами" получила пять премий израильской академии кино и телевидения "Офир" и представляла Израиль в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В "Аджами" Копти использовал тот же прием, что и в "Счастливых праздников", – фильм рассказывал параллельно разворачивающуюся историю нескольких героев: израильских арабов и евреев.

Главный приз программы "Горизонты" достался румынской картине "Новый год, который так и не наступил" режиссера Богдана Муресану. В той же секции был представлен фильм израильского режиссера Данни Розенберга "О собаках и людях" – первая законченная игровая лента, рассказывающая о событиях 7 октября. Фильм был тепло встречен зрителями и критиками, но наград не получил. Еще одна картина израильского режиссера "Почему война" Амоса Гитая также была показана на фестивале в Венеции. Уже после начала киносмотра около 300 кинематографистов обратились к организаторам фестиваля с требованием отменить показы израильских фильмов, которые, по их мнению, "обеляют политику апартеида". Дирекция фестиваля не прислушалась к их призывам.

Победителем в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля стала картина "Комната по соседству" Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур. Это первая полнометражная картина режиссера на английском языке. Главная героиня фильма Марта (Суинтон) решает уйти из жизни до того, как ее убьет рак, и просит свою давнюю подругу Ингрид (Мур) помочь ей в этом. На премьере в Венеции Альмодовар поддержал право людей добровольно уйти из жизни, призвав легализовать эвтаназию во всем мире.

Премия "Серебряный лев" досталась итальянскому режиссеру Мауре Дельперо за фильм "Вермильо" . "Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил американец Брейди Корбет за картину "Бруталист" с Эдрианом Броуди в главной роли. Фильм считался одним из главных претендентов на "Золотого льва". Главный герой картины – переживший Холокост венгерский еврей (Броуди), которые переезжает в Америку из послевоенной Европы. Броуди также прочили Кубок Вольпи, который вручают лучшему актеру, однако приз достался исполнителю главной роли в фильме "Тихий сын" Венсана Линдона. А лучшей актрисой Венеции-2024 года признана Николь Кидман за роль в эротической драме "Плохая девочка". Актриса не смогла присутствовать на награждении. Едва приземлившись в Венеции, она получила сообщение о скоропостижной смерти матери и вернулась в Америку. Приз за лучший сценарий вручили Мурило Хаузер и Эйтор Лорега за картину "Я все еще здесь" – биографический фильм о жене бразильского политика Рубенса Пайвы. Фильм "Апрель" грузинского кинорежиссера Деа Кулумбегашвили получил специальный приз жюри.