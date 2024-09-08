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Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля: "Золотой лев" вручен Альмодовару

время публикации: 08 сентября 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 07:11
Обладателем "Золотого льва", главной награды Венецианского кинофестиваля, стала картина "Комната по соседству" испанского режиссера Педро Альмодовара
Vianney Le Caer/Invision/AP
"Серебряного льва" – за лучшую режиссуру – получил американский режиссер Брэйди Корбет за фильм "Бруталист"
Vianney Le Caer/Invision/AP
Гран-при жюри получил фильм "Горная невеста" итальянского режиссера Мауры Дельперо
Joel C Ryan/Invision/AP

Вечером 7 сентября были объявлены лауреаты 81-го Международного Венецианского кинофестиваля. Церемония награждения проходила на острове Лидо.

Обладателем "Золотого льва", главной награды Венецианского кинофестиваля, стала картина "Комната по соседству" испанского режиссера Педро Альмодовара. Главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон и Джулианна Мур.

"Серебряного льва" – за лучшую режиссуру – получил американский режиссер Брэйди Корбет за фильм "Бруталист", рассказывающий о жизни еврейского архитектора, который пережил Холокост и после окончания войны уехал с супругой в Америку.

Гран-при жюри получил фильм "Горная невеста" итальянского режиссера Мауры Дельперо.

"Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался Николь Кидман, сыгравшей в картине "Плохая девочка" режиссера Халины Рейн. Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" был объявлен французский актер Венсан Линдон за роль в фильме "Тихий сын" режиссеров Дельфин и Мюриэль Кулен.

Приз за лучший сценарий получили Мурило Хаузер и Хейтор Лорега за фильм "Я все еще здесь" режиссера Уолтера Саллеса.

Спецпризом жюри Венецианского кинофестиваля отмечена режиссер из Грузии Деа Кулумбегашвили за киноленту "Апрель".

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил французский актер Поль Киршер за работу в фильме "И дети после них" режиссеров Людовика и Зорана Бухерма.

По сообщениям AP и "Интерфакса"

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