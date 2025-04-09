Иерусалимская рэп-группа выпустила альбом на тексты псалмов Давида

Популярная израильская рэп-группа Ha-Dag Nahash (הדג נחש) выпустила необычный альбом. Его заголовок – "יביע אומר" – прозрачно намекает на содержание: это цитата из 19-го псалма ("День дню передаёт слово, ночь ночи открывает знание"). Вся пластинка, длящаяся почти час и состоящая из 14 композиций, написана на тексты "Теилим", или псалмов Давида.

В пресс-релизе участники Ha-Dag Nahash признаются, что для них самих проект стал неожиданностью – однако, получив внезапный заказ от организаторов ежегодного "Фестиваля Уда" в Иерусалиме, они быстро втянулись в работу и поняли, что способны объединить священный текст со своей типичной стилистикой. По словам музыкантов, священные книги содержат универсальные истины, которые актуальны для всех, включая и их самих. Первый прогон необычной программы состоялся в ноябре 2024 года на вышеупомянутом фестивале и сопровождался аншлагом; убедившись в том, что аудитория хорошо приняла проект, Ha-Dag Nahash решили записать материал в студии и выпустить в свет.

Ha-Dag Nahash ("Рыба-змея", также каламбур, обыгрывающий словосочетание "נהג חדש", "Новый водитель") – один из старейших хип-хоп-ансамблей в Израиле, ведущий свою историю с 1996 года. В отличие от многих других артистов, работающих в этом стиле, группа представляет собой целый оркестр, насчитывавший в разные годы до полутора десятков человек, включая масштабную духовую секцию. Дискография проекта периодически пополняется уже четверть века, "יביע אומר" – его десятый по счёту студийный альбом.