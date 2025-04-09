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Культура

Эден Голан выпустила песню "Wait for You" – первый сингл с предстоящего альбома

Музыканты
время публикации: 09 апреля 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 08:26
Эден Голан выпустила песню "Wait for You" – первый сингл с предстоящего альбома
Koko/Flash90

Певица Эден Голан, представлявшая Израиль на конкурсе "Евровидение" 2024 года, опубликовала композицию "Wait for You". По словам певицы, в настоящее время она готовит к изданию свой дебютный полноформатный альбом, и "Wait for You" – первая песня с него, которая выходит в свет.

Соавторами композиции выступили Эмма Розен и Став Бегер; текст написан на английском языке.

Комментируя премьеру, Эден Голан сказала, что песня отражает эмоциональный водоворот, в который она попала в последний год. Согласно ей, смысл композиции – в том, что даже в самые тяжёлые жизненные моменты должен найтись кто-то, кто подставит плечо. "Сможешь ли ты удержать меня, когда я буду падать?" – спрашивает певица перед тем, как исполнить ключевую строчку припева: "I will wait for you" ("Я буду ждать тебя").

Дата выхода дебютного альбома Эден Голан пока остаётся неизвестной.

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