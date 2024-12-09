Серия концертов памяти Павла Кушнира в Израиле и стипендия его имени. Рассказывают организаторы

25 декабря в Тель-Авиве состоится благотворительный концерт, в котором виртуозные пианисты трех разных поколений – Оксана Яблонская, Рон Регев и Адам Хен-Адамов – исполнят мазурки Шопена. Выбор произведений неслучаен: именно мазурками польского композитора среди прочего профессионально занимался российский пианист Павел Кушнир, погибший в следственном изоляторе Биробиджана 27 июля 2024 года в ходе голодовки, которую он объявил в знак протеста против российского вторжения в Украину.

Серия концертов его памяти (помимо Тель-Авива, сходные мероприятия пройдут в Лондоне, Париже, Амстердаме и Берлине) – это не просто единоразовый мемориальный проект: организаторы, среди которых израильский актёр Анатолий Белый, а также продюсеры Рома Либеров (Лондон) и Светлана Доля (Берлин), параллельно запускают стипендию для молодых музыкантов, также носящую имя пианиста. "Рома сказал: ребята, меня не эта отпускает эта история, доводит буквально до слёз, – вспоминает Белый в интервью Newsru.co.il. – У меня идея: давайте сделаем не спектакль, который несколько раз сыграем – и всё, а попробуем более глобально подойти к вопросу и оставить имя Павла Кушнира в вечности".

"Мне пришла в голову идея стипендии, поскольку мне кажется, что это один из механизмов сохранения памяти, – подтверждает Newsru.co.il Либеров. – Банальный пример: условный стипендиат какого-нибудь музыкального учебного заведения, никогда прежде о Павле не слышавший, всё-таки будет вынужден так или иначе ознакомиться с тем, стипендия чьего имени помогла ему обучиться. В дальнейшем с большой долей вероятности этот студент станет либо оркестровым музыкантом, либо солистом и сам наверняка обрастёт учениками, которые тоже заинтересуются его биографией и узнают о Кушнире".

Размер стипендии в денежном эквиваленте, а также контуры проекта пока понятны не до конца: организаторы, никто из которых не принадлежит к миру классической музыки, собираются делегировать эти вопросы экспертному совету – ареопагу выдающихся исполнителей, каждый из которых сам когда-то был начинающим музыкантом. В него уже согласились войти Евгений Кисин, Михаил Шиляев, Полина Осетинская, на финальной стадии – переговоры с Мартой Аргерих.

"Я предлагаю в качестве устава поддерживать юношей и девушек из Украины, Беларуси и Российской Федерации, поступающих в мировые учебные заведения, – говорит Либеров. – Но мне не хотелось бы навязывать совету стипендий свой взгляд на вещи. Мне кажется, что мы достаточно пожили при вертикали, я за горизонтальное принятие решений".

Перед концертами памяти Павла Кушнира планируется запустить официальный интернет-сайт, на котором будет возможность подать заявку на соискание стипендии, приложить обоснование запроса и резюме.

Кушнир не преподавал музыку – но, тем не менее, всю жизнь параллельно с исполнительской деятельностью занимался музыкальным просвещением. Причём делал это вдалеке от привычных мест силы классической музыки в России: окончив в 2007 году московскую консерваторию, он, тем не менее, почти сразу же отправился работать в регионы – в Тамбов, Екатеринбург, Курск, Курган и Биробиджан. Именно на радиостанции Биробиджана выходил еженедельный цикл его программ о мазурках Шопена, который лёг в основу мемориальных концертов декабря 2024 года. С подачи амстердамской пианистки Марии Немцовой, которая была лично знакома с музыкантом, сохранившиеся в архиве тексты комментариев Кушнира к мазуркам расшифровали и подготовили к изданию. На тель-авивском концерте они прозвучат в исполнении Анатолия Белого (на русском языке) и Рои Хена (на иврите).

"Это непростое чтение, – говорит Белый. – Иногда похоже на поток сознания: не совсем Джойс, конечно, но очень сложносочинённая текстовая ткань. И при этом – магнетически захватывающая, завораживающая". Любопытно, что речь при этом идёт о мазурках – лаконичных, вроде бы легкомысленных сочинениях, в анамнезе которых – разновидность польского народного танца и которые Шопен спорадически и, на первый взгляд, бессистемно, повинуясь исключительно внутреннему порыву, писал на протяжении почти четверти века: с 1825 по 1849 годы. "[Комментарии Кушнира] очень объёмные, апеллируют к разного рода знаниям – о математики и физики до голливудских фильмов и творчества Курта Кобейна, – рассказывает Либеров. – Как оказалось, в этих вроде бы легковесных мазурках обнаруживается, можно сказать, альфа и омега, всё мироздание, жизнь человека в её полном объёме. У Кушнира есть музыковедение, есть анализ гармоний, но гораздо больше там анализа жизни как такового. Я никогда не был знаком с Павлом, что ужасно обидно и уже непоправимо, но кажется, он был человеком широкого спектра".

С Кушниром в самом деле мало кто из тех, кого всколыхнула новость о его смерти, был знаком при жизни – он как будто нарочно сторонился проторенных троп, ведущих академического музыканта к успеху. Весь трагизм его судьбы стал понятен только постфактум: категорическое неприятие вторжение в Украину; реакция на него единственным возможным способом – локальным низовым протестом, сводившимся к расклеиванию листовок и роликами в никому не известном YouTube-канале; арест по чьему-то анонимному доносу, даже не попавший в новости; голодовка, сухая голодовка, вероятно – пытки (на теле музыканта обнаружили следы побоев); смерть. Родственники Павла Кушнира не оказывали ему поддержки и, кажется, тяготились вниманием, которое привлекла его кончина – мать пианиста запретила проводить независимую экспертизу его тела и, по сообщениям журналистов, настояла на максимально быстрой кремации. Позже выяснилось, что Кушнир был ещё и талантливым писателем – в Дюссельдорфе в августе 2024-го переиздали его экспериментальный, коллажный роман "Русская нарезка", написанный десятью годами ранее.

"Результатом деятельности человека обычно мыслится успех, – размышляет Рома Либеров. – Либо сам человек себе ставит такую цель, либо общество перед ним её ставит. Гораздо сложнее не думать об успехе, но иметь убеждения, определённые взгляды. У Павла были убеждения, и он выбрал следовать этим убеждениям и не приносить их в жертву успеху, краткосрочному признанию, публичности. Убеждения – это очень редкая вещь. Можно имитировать всё что угодно: талант, одарённость, гениальность. А вот иметь чёткий взгляд на вещи, систему убеждений, – это обрекает тебя на одиночество и иногда, к сожалению, на расплату за свои убеждения".

И Либеров, и Белый сравнивают Кушнира с Осипом Мандельштамом: "Как сказал Мандельштам, смерть – это последний творческий акт художника. И сам Мандельштам в этом смысле тоже поплатился за систему взглядов и убеждений своей жизнью". На YouTube-канал музыканта было подписано всего пять человек – организаторы концерта в Тель-Авиве и творческой стипендии имени Кушнира намереваются сделать всё для того, чтобы он не был забыт. В проект на волонтёрской основе включилось множество людей, в том числе и в Израиле. "На первое место я ставлю Женю Орен, – рассказывает Анатолий Белый. – Это альтистка из оркестра тель-авивской филармонии. Именно она договорилась с музыкантами о выступлениях и придумала идею с представителями трех разных поколений израильской фортепианной школы. Кроме того, Рои Хен переводит на иврит комментарии Павла Кушнира к мазуркам – таким образом, мы подключаем к этому событию и ивритоговорящую аудиторию. Марина Аксельрод и её компания ArtUp безвозмездно предоставила нам свой офис, кассу и контакты и познакомила с Машей Хинич, занимающейся пиар-поддержкой, а Женя нашла в том числе ивритоязычных пиарщиков".

О планах сегодня рассуждать рано: "Мы для себя решили, что даже если в 2025-2026 годах у стипендии будет всего один стипендиат, это уже хороший результат", – говорит Рома Либеров. Однако и он, и Белый обещают приложить все усилия для того, чтобы идея со стипендией "взлетела", а мероприятия памяти Павла Кушнира в разных городах Европы и мира стали регулярными.

Билеты на концерт мазурок Шопена в исполнении Оксаны Яблонской, Рона Регева и Адама Хен-Адамова с комментариями Павла Кушнира в прочтении Анатолия Белого и Рои Хена можно приобрести по ссылке.

Публикацию подготовил Лев Ганкин