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Культура

Премьеры декабря. Что важно посмотреть. Видеообзор от Алины Ребель

время публикации: 09 декабря 2024 г., 18:07 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 18:11
Премьеры декабря. Что важно посмотреть. Видеообзор от Алины Ребель
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном" представляет видеокомментарий кинокритика Алины Ребель о самых ожидаемых киноновинках декабря.

Обзор открывает фильм "Анора" – работа Шона Бейкера, получившая Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. История о девушке из стрип-клуба и её встрече с сыном российского олигарха, которая, несмотря на российский контекст, могла бы происходить в любой стране.

Для поклонников вселенной "Звездных войн" приготовлен новый сериал "Опорная команда", который возвращает франшизу к истокам и станет интересным выбором для юных зрителей. В сериале снимется Джуд Лоу.

Среди интересных премьер декабря стоит отметить и фильм Ли, в котором Кейт Уинслет исполнила роль фотографа Ли Миллер. Она была подругой Пикассо и запечатлела на своих фотографиях ужасы Второй мировой войны. Этот фильм обещает быть важным и глубоким заявлением.

Не менее ожидаемая премьера – "Падение империи" Алекса Гарланда, в котором Кирстен Данст играет военного корреспондента. Фильм привлекает внимание благодаря мощной актерской работе и актуальной теме.

Эти и другие новинки кино обсудим в новом выпуске на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Алина Ребель – журналист, кинообозреватель Newsru.co.il.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Алины Ребель на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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