Едва не выброшенное первое издание Гарри Поттера продано за 21000 фунтов стерлингов

Редкое первое издание "Гарри Поттера и философского камня", которое собирались выбросить, было продано на аукционе за более 21 000 фунтов стерлингов, сообщает BBC.

Дэниел Пирс, управляющий аукционом, обнаружил книгу среди вещей покойного мужчины из Бриксхема, которые планировалось выбросить. Мужчина отметил, что это был экземпляр из первого тиража в 500 книг, и один из 300, которые были направлены в публичные библиотеки. Ошибочное написание "Philospher's Stone" вместо "Philosopher's Stone" на задней обложке помогло Пирсу определить, что это именно первое издание.

Пирс также отметил, что на первой странице книги была карандашная пометка о цене в 2 фунта стерлингов – именно за такую сумму библиотека продавала книгу при выдаче.

8 февраля лот был продан на аукционе NLB в Пейнтоне, где участники торгов участвовали как лично, так и через телефон или интернет.