Дэвид Швиммер призвал Илона Маска заблокировать акаунт Канье Уэста за антисемитские твиты

Рэпер Канье Уэст в последние часы публикует один пост за другим – часть этих постов посвящена его скандальному появлению на красной дорожке музыкальной премии "Грэмми", на которой его жена Бьянка Сесари выступила голой, другая часть носит откровенно антисемитский характер. В своих постах Уэст восхвалял Гитлера и запостил фотографию белой футболки с черной свастикой, посетовав, что не может выпустить такие футболки в продажу, потому что люди, которые будут их носить, могут подвергнуться физическому насилию.

Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер на своей странице в социальной сети Instagram обратился к владельцу сети X (бывший Twitter) Илону Маску с просьбой заблокировать акаунт рэпера. "Мы не можем остановить безумного фанатика, изрыгающего ненависть и невежественный яд... но мы можем перестать давать ему мегафон, мистер Маск, – написал актер. – У Канье Уэста 32.7 миллиона подсписчиков на фашей платформе X. Это в два раза больше людей, чем живущих в мире евреев. Его больные речи, наполненные ненавистью, приводят к реальному насилию против евреев".

Швиммер подчеркивает, что подобные высказывания недопустимы и за ними обязательно следует к блокировка аккаунта любого пользователя. Это уже происходило со страницей Уэста в 2022 году, когда он опубликовал свастику и выложил серию антисемитских твиттов. Тогда его аккаунт был заблокирован на 8 месяцев, а компания Adidas разорвала с ним контракт. Впрочем, тогда модерация в социальной сети X была гораздо более жесткой. С тех пор правила смягчились. Илон Маск, который также фигурирует в одном из последних постов Уэста (рэпер запостил фотографию Маска с выкинутой вперед рукой, сопроводив ее надписью "Хайль, Илон"), пока никак не отреагировал на призывы Дэвида Швиммера.