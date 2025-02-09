"Надеждины": поэзия любви и проза революции

Последний фестиваль Jaffa Fest завершался спектаклем "Надеждины", который был с восторгом принят израильской публикой. Актриса Маша Машкова на протяжении полутора часов эмоционально, точно и очень сильно воскрешает драматические события прошлого, которые поразительно перекликаются с сегодняшним днем. Несмотря на то что именно в Израиле постановка впервые была показана в огромном зале почти на тысячу мест, он все равно не смог вместить всех желающих. Поэтому осенью того же года Маша Машкова должна была вернуться в нашу страну, чтобы сыграть спектакль на сценах разных городов. Однако из-за продолжавшейся у нас войны эти гастроли были перенесены на весну 2025-го.

С 6 по 9 апреля в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Ашдоде и Хайфе будет показан спектакль, названный сенсацией минувшего театрального года. В США и в Европе, и в Израиле эта история о любви, безысходности и жертвенности вызывала одинаково горячий отклик в сердцах зрителей.

В основе постановки лежит реальная история предков самой Маши Машковой, рассказанная в дневнике её прапрабабушки Мелании Францевны Севрук. "В 2015 году папа буднично вручил мне пухлую папку с пожелтевшими страницами машинописного текста, – рассказывает актриса. – Я пришла домой, открыла первую страницу и не смогла уснуть, пока не прочла до конца. Это была история не только моих предков, но и России, о которой мне не рассказывали в школе".

Дневник Мелании Севрук – это скрупулёзная исповедь о супружестве и любви, личном мужестве и долге. Он не сосредоточен на эпохальных событиях. Это в первую очередь интимная и пронзительная история отношений, развивающихся на фоне заката империи и революции. И лишь во вторую – уникальный исторический источник.

На рубеже XIX и XX веков в Кишиневе юная Миля Севрук встретила своего будущего мужа, ссыльного революционера Евгения Осиповича Зеленского. Имя этого человека, прапрадеда Маши, было забыто в советское время, погребено под толстым слоем архивной пыли. Евгений Осипович Зеленский, писавший под псевдонимом Надеждин, был интеллектуалом, социал-демократом и публицистом.

В спектакле историю семьи и нерв времени воплощает одна Маша Машкова, но создается ощущение, что на сцене – целая труппа. Страшные испытания прошлого и настоящего актриса проживает за прапрадедушку, прапрабабушку и за себя.

Постановку отличает невероятная динамика, огромное количество неординарных режиссерских находок и спецэффектов: анимация, кинопроекция, театр теней, наполняющий сцену образами предков. Реквизит, включающий три простыни, велосипед, жестяное корыто, плащ, венок из белых цветов и несколько пакетиков с водой, оказывается способным передать колоссальность событий, которые соединяли и разлучали героев, и глубину личной трагедии.

Над созданием спектакля "Надеждины" работала уникальная команда талантливых и смелых молодых людей:

Вдохновитель и единственная исполнительница Маша Машкова начала свой творческий путь в Театральном институте им. Щукина, за этим последовали многочисленные работы на сцене, в кино и на телевидении, и к настоящему моменту на её счету более 50 проектов и множество наград. С 2013 года Маша начала активно работать за пределами России и Украины, проводя много времени в Лос-Анджелесе и окончательно переехав туда в 2020 году. В настоящее время выходят несколько крупных проектов с ее участием, среди которых картина "МКС", 4 сезон сериала "Ради всего человечества" и фильм Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке".

Голос Надеждина, звучащий в спектакле, принадлежит еще одной звезде театра и кино Анатолию Белому, ныне – актеру театра "Гешер".

Пьесу по мотивам мемуаров Мелании Севрук написал драматург Арсений Фарятьев, выпускник драматургического факультета Школы искусств "Тиш" Нью-Йоркского университета. Автор пьес "Шарманщик" и "Королевство кривых", номинант на премию "Золотая маска".

Режиссер спектакля Егор Баранов – выпускник студии Сергея Соловьёва, создавший множество громких работ, включая трилогию "Гоголь", сериал "Аванпост" и фильмы "Саранча", "Фарца" и "Спарта", купленные стриминговым сервисом Netflix. Сейчас Егор живет в США и работает над фантастическим фильмом "Resurrected".

В саундтреке спектакля органически соединились песни Монеточки и волшебная музыка композитора Анны Друбич. За свою недолгую карьеру Анна успела поработать с Валерием Тодоровским и Гилермо Дель Торо, стать членом Американской киноакадемии и многократным лауреатом международных наград, в том числе премии Американской Гильдии композиторов. В списке ее работ фильмы "Садовое кольцо", "Одесса", "Навальный" – обладатель премии "Оскар" 2022 года, а также новая экранизация "Мастера и Маргариты".

Гастроли Маши Машковой со спектаклем "Надеждины" в Израиле пройдут с 6 по 9 апреля

Даты спектаклей:

6 апреля 2025 (воскресенье) в 20:00 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств, зал 2

7 апреля 2025 (понедельник) в 20:00 – Тель-Авив – Яффо, "Бейт а-Хаяль"

8 апреля 2025 (вторник) в 20:00 – Хайфа, зал "Раппопорт"

9 апреля 2025 (среда) в 20:00 – Ашдод, Матнас "Дюна-Юд"

Дополнительная информация и билеты по ссылке

Организатор гастролей в Израиле – компания AY Production под руководством Алона Юрика

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

Публикуется в рамках информационного партнерства