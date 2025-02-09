Скончался актер Олег Стриженов

В Москве на 96-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на союз кинематографистов России. Актер был одним из главных исполнителей ролей романтических героев в послевоенном советском кинематографе.

Стриженов родился в Благовещенске в 1929 году. Выпускник театрального училища имени Щукина. Уже дебютная картина "Овод", вышедшая на экраны в 1955 году, принесла ему огромную известность. Годом позже он снялся в роли белогвардейца Говорухи-Отрока в фильме "Сорок первый".

На счету актера – более 30 киноролей в таких фильмах, как "Хождение за три моря", "Мексиканец", "Белые ночи", "Приступить к ликвидации", "Звезда пленительного счастья", "Оптимистическая трагедия". После 80-х годов в кино почти не снимался.