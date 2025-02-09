Тель-Авивский музей объявил лауреатов премии искусств фонда Раппопорт

Фонд Баруха и Рут Раппапорт и Тель-Авивский музей искусств объявили лауреатов премии Раппапорта 2025 года. В категории "опытный художник" победила Нира Перег, звание "перспективного художника" присуждено Лехали Фрилинг.

Нира Перег (род. 1969) известна видеоработами, исследующими и испытывающими границы между религиозными и политическими пространствами. Они фиксирует церемонии, проходящие в таких местах, и сравнивает их, выявляя одинаковость ритуала. Среди её наиболее известных работ – "Шабат 2008", посвященная перекрытию улиц ультраортодоксами в Иерусалиме перед субботой, и "Авраам Авраам, Сара Сара" (2012), документирующая преобразование Пещеры патриархов из мечети в синагогу и наоборот.

Нира – художница, работающая в жанре видео и инсталляции. Преподает в колледже "Шенкар", возглавляет кафедру междисциплинарного искусства. Окончила Школу искусств Купер-Юнион (Нью-Йорк) и Академию "Бецалель". Ее работы выставлялись в Центре Помпиду (Париж), MoMA PS1 (Нью-Йорк), Тейт Модерн (Лондон) и других ведущих музеях. Лауреат премий Гуттисдинера, министерства культуры Израиля и фестиваля кино в Иерусалиме.

Лехали Фрилинг (род. 1982) работает в различных техниках, сочетая скульптуру, рисунок, инсталляции и видео. В ее работах сочетаются мотивы гламура, уязвимости и разрушения. Искусствоведы отмечают отсылки к глэм-металу 1970-х, ночным барам и сценическому искусству.

Фрилинг – междисциплинарная художница, выпускница Академии "Бецалель", участница программы Artport. Её работы выставлялись в "Музее Израиля" в Иерусалиме, галерее RawArt и других местах. Лауреат премии Министерства культуры Израиля и грантов фонда "Плумс".

В жюри премии 2025 года вошли Таня Коэн-Озиэли, Мира Лапидот, Далит Мататьягу, Ирит Раппапорт, Ревка Сакар, Ави Сабах и Ади Голднер.

Премия Раппапорта, одна из самых престижных наград в области искусства в Израиле, ежегодно вручается двум художникам, живущим и работающим в стране. Призовой фонд составляет 140 тысяч долларов:

Опытный художник получает 35 тысяч долларов и финансирование персональной выставки в Тель-Авивском музее искусств.

Перспективному художнику выделяют 15 тысяч долларов и поддержку выставки в том же музее.

Общий бюджет на организацию экспозиций лауреатов составляет 90 тысяч долларов.

Как и в предыдущие годы, каждый победитель передаст одно из своих произведений в коллекцию Фонда Раппапорт, которая хранится в Тель-Авивском музее искусств.

Премия за 2024 год была посвящена работе в условиях войны.