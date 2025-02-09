Один из самых странных предметов одежды в моде – обтягивающие джинсы – возвращается

Узкие джинсы снова появляются на подиумах и становятся популярными в поисковых запросах Google. Аналитики предсказывают их возвращение в массовую розницу к концу года, сообщает CNBC.

В последние месяцы на подиумах, в роликах популярных блогеров и в поисковых запросах в интернете появилось много моделей обтягивающих брюк и джинсов. Такая тенденция говорит о том, что этот спорный элемент одежды может снова стать важной частью модного гардероба. Рост популярности "скинни" джинсов связан в том числе и с тем, что звезда TikTok и влиятельная личность поколения Z Аликс Эрл выпустила эксклюзивную пару таких джинсов в сотрудничестве с брендом Frame в конце января. Однако интерес к этой тенденции начал расти еще до этого.

Джанин Штихтер, аналитик розничной торговли и управляющий директор глобальной финансовой фирмы BTIG, рассказала, что если посмотреть на данные Google Trends по узким джинсам, можно заметить, что их популярность действительно резко возросла на неделе 12 января и с тех пор продолжает расти. Она также отметила, что через неделю после того, как звезда TikTok представила свою коллекцию узких джинсов, поисковые запросы увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом, хотя они все еще далеки от пикового уровня 2009 года.

Это, вероятно, стало причиной увеличения интереса со стороны розничных продавцов. На этой неделе представители бренда Reformation сообщили CNBC, что их клиенты стали гораздо чаще искать узкие джинсы на сайте.

Президент и креативный директор American Eagle Джен Фойл в интервью CNBC отметила, что любая модная тенденция возрождается на подиумах и сейчас мы можем наблюдать это явление, несмотря на то, что дизайнеры пытаются по-другому интерпретировать образ узких джинсов.

Грейн Картер – профессор моды в Технологическом институте моды в Нью-Йорк, отметила, что обтягивающие модели могут начать появляться в магазинах уже этим летом, однако также есть мнение, что они вернутся на полки ближе к осени, когда больше потребителей начнут искать брюки и джинсы. Это станет хорошей новостью для продавцов одежды и обуви, поскольку изменение модных тенденций обычно приводит к резкому увеличению спроса на новую одежду.