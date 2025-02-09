Новая выставка и изменения в коллекции музея Якова Агама в Ришон ле-Ционе

Музей Якова Агама в Ришон ле-Ционе представил новую выставку, нанял для этого свободного куратора и внёс немалые изменения в постоянную коллекцию. Один из самых знаменитых в мире израильских художников становится ближе к своим, немного забывшим его соплеменникам. Репортаж с выставки.

Во Франции Агам считается одним из основоположников кинетического искусства и оп-арта. Его работы находятся в крупнейших музеях мира, включая Центр Помпиду в Париже и Музей современного искусства в Нью-Йорке. Он известен по всему миру, о нём пишут, его анализируют, им вдохновляются. В Израиле у него есть целый музей, однако, "За последние сорок лет в Израиле не было издано ни одной книги про него", – говорит куратор выставки, Янив Шапира.

Это невероятно, ведь Агам не просто мастер, он мастер, думающий в четырёхмерном пространстве. Его картино-скульптуры изменяются, если посмотреть под другим углом. Его скульптуры изначально были открыты для взаимодействия с публикой. Некоторые оживают при прикосновении, некоторые изменялись, когда зритель переставлял элементы, а третьи надо было тянуть и резать. При этом, у каждого есть загадка и мысль.

Сейчас их трогать нельзя, хотя и хочется.

Яков Агам автор самого известного фонтана Израиля на площади Дизенгоф.

Выставка дополнилась работами, которые ранее не демонстрировались. Плюс, вдоль пандуса, ведущего на второй этаж, открыта практически целая галерея. Вы поднимаетесь параллельная залу музея, и можете посмотреть на новые работы, и посмотреть на сам музей с другой точки зрения.

Не пропустите фильм, который больше нигде не найти, показывающий, как художник думал, следуя материалу или противодействуя ему.

В музее также появились мультимедийные инсталляции, созданные с использованием цифровых технологий, что позволяет зрителям понять, как мыслит этот очень необычный художник.

Яков Агам, родился в Израиле, в очень религиозной семье, что мешало ему полностью повернуться в сторону фигуративного искусства. Он довольно быстро уехал во Францию, где был очень благосклонно принят, жил и работал много лет. Сейчас художнику 97 лет, он живёт в Тель-Авиве

На втором этаже открыта временная выставка "Яков Агам и Ури Цайг: Поверхности в движении". Принты Агама и текстиль Цайга.

Принты Агама, в основном – шелкография представленные на выставке, были созданы в сотрудничестве с французскими мастерами печати.

В них художник задумался о создании динамической работы со зрителем, используя двухмерные картины. Пользуясь исключительно абстрактными цветовыми фигурами, Агам создаёт разговор: слева – картина папа, справа – картина мама, между ними ребёнок, каждый родитель живёт в своём цветовом ритме форм, но ребёнок соединяет их обоих.

Ури Цайг, второй участник выставки, чьи коврики выложены на плоских низких столиках в центральной части зала, работает с текстилем. Его ковры были сотканы в сотрудничестве с бедуинскими мастерицами из деревни Лакия. Художник стремился совместить традиционные техники с идеей минималистического абстрактного искусства. И, хотя на выставки ковры лежат на специальных постаментах, дома Цайг использует их по назначению.

В музее – прекрасный зал для проведения различных мероприятий, где посетители будут сидеть на кубиках-пуфиках, спроектированных Яковом Агамом. Там часто проходят лекции и мастер-классы и концерты.

Экспозиция музея и выставка открыты для посещения.

Часы работы и подробности о мероприятиях музея можно найти на официальном сайте.

Репортаж с выставки: Татьяна Савин

* "Огонь и вода" кинетический фонтан, созданный в 1986 году. Изначально фонтан четыре раза в день начинал вращаться, выбрасывал струи воды и огня, вырывающиеся из центра верхнего колеса. Из динамиков звучала музыка. Изменение и движение фонтана Агам объяснял как визуальное выражение духа иудаизма, в то время как связь между огнем и водой была выражением еврейского мистицизма. Содержание фонтана оценивалось в пятнадцать тысяч долларов в год. В 2018 году после работ по понижению площади, фонтан вернули на место, но художник и муниципалитет Тель-Авива не договорились и фонтан установлен без цветных панелей. Возле фонтана часто проходят акции. Так в октябре 2023 года возле него были размещены тридцать плюшевых мишек с завязанными глазами, окрашенных в кроваво-красный цвет, которые символизируют тридцать детей, похищенных террористами ХАМАСа.