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    Досуг

    Выставка израильских художников Соостера и Бунькова в Тарту отменена, потому что их сочли "русскими"

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    Выставка израильских художников Соостера и Бунькова в Тарту отменена, потому что их сочли
    Фото: Г.Файтилевич

    В четверг, 8 июня, израильские художники Тэнно Пент Соостер и Сергей Буньков получили уведомление от администрации Национального музея Эстонии об отмене их выставки, которая должна была пройти в Тарту весной 2024 года.

    В официальном письме сказано: "К сожалению, мы вынуждены сообщить, что нынешняя международная обстановка не позволяет нам организовывать выставки с лицами, которые определяют себя как русские художники, независимо от их гражданства. Такое сотрудничество запрещает наше государство. Когда мы отправили вам приглашение в 2022 году, мы надеялись, что война в Украине закончится, но на данный момент признаков этого нет. Нам очень жаль, надеемся, что мы сможем поработать вместе в будущем". (Копия этого документа хранится в редакции NEWSru.co.il.)

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    В Тарту Соостер и Буньков планировали представить 22 офорта ивритского алфавита, каждый из которых 3D-анимирован. Идея выставки – показать ивритские буквы по-новому, посредством неожиданных символов и ассоциаций. "Тарту выбран в 2024 культурной столицей Евросоюза, поэтому планировалась европейская премьера", – поясняет Сергей Буньков.

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    Летом 2022 года Национальный Музей Эстонии прислал письма, подтверждающие, что выставка состоится в марте 2024 года и назвал ее значительным событием. Теперь выставка отменена по причине, которая вызывает недоумение у израильских художников.

    Сергей Буньков говорит: "Мы подавлены и находимся в состоянии смятения. Год подготовки к выставке выглядит теперь пустой тратой времени. Мне кажется, что это – "охота на ведьм" и решение, которое было принято по признаку "русской" фамилии одного из авторов".

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    В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il Сергей Буньков подчеркнул, что ни он, ни Тэнно Пент Соостер нигде и никогда не позиционировали себя как "русские художники", оба автора – художники израильские. Отметим также, что отец Тэнно, Юло Ильмар Соостер, признан в Эстонии классиком и одним из крупнейших представителей "неофициального" искусства советского периода.

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    Тэнно Пент Соостер заявил: "Это не справедливо по отношению к израильским художникам. Я чувствую разочарование в культуре, которой политика диктует свои условия".

    Отметим, что некоторые работы из серии "Буквы ивритского алфавита Соостера и Бунькова" выставлялись в 2022 году в украинских городах Умань и Херсон (сразу после освобождения от российской оккупации), а также в музее Галагана в Чернигове. В настоящее время художники Соостер и Буньков ведут переговоры о презентации выставки в Музее современного искусства в Киеве. Судя по всему, в столицу Украины будут отправлены офорты, которые были напечатаны для Тарту.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 19 Января 2023
    Израильские художники приняли участие в выставке "Свобода выбора" в деоккупированном Херсоне
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 30 Ноября 2021
    "Половина пути": в Тель-Авиве открылась новая выставка "живых" работ Тэнно Соостера и Сергея Бунькова
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 21 Мая 2021
    "Буквы ивритского алфавита художников Соостера и Бунькова". Выставка в Тель-Авиве
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 2 Августа 2019
    В Таллине проходит выставка израильских художников Соостера и Бунькова "Тропы: Кольцо Змеи"
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    20:35 Выставка израильских художников Соостера и Бунькова в Тарту отменена, потому что их сочли "русскими"
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