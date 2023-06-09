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    Досуг

    "Белая ворона, которая не любит молчать". Татьяна Шеремет в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стала Татьяна Шеремет – мама трех девочек, израильтянка, недавно репатриировавшаяся из Санкт-Петербурга, театровед, публицист, автор мема про "тыквенный латте". Она работает в фонде "Шанс на жизнь", недавно организовала благотворительную книжную распродажу "Фонарь".

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    Татьяна полагает, что следует верить в чудо, а не в сказки.

    При ответе на вопрос семилетнего мальчика "Почему все лужи мои?", помимо прочего, характеризует себя так: "Белая ворона, которая не любит молчать".

    "Чем бы мне похвастаться?" – спросила пятилетняя девочка. Ведущий изменил вопрос: "Чем ты гордишься?" "Собой. Тем, что я такая, какая я есть", – отвечает сегодняшняя гостья.

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Татьяной Шеремет

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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