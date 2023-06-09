"Белая ворона, которая не любит молчать". Татьяна Шеремет в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стала Татьяна Шеремет – мама трех девочек, израильтянка, недавно репатриировавшаяся из Санкт-Петербурга, театровед, публицист, автор мема про "тыквенный латте". Она работает в фонде "Шанс на жизнь", недавно организовала благотворительную книжную распродажу "Фонарь".
Татьяна полагает, что следует верить в чудо, а не в сказки.
При ответе на вопрос семилетнего мальчика "Почему все лужи мои?", помимо прочего, характеризует себя так: "Белая ворона, которая не любит молчать".
"Чем бы мне похвастаться?" – спросила пятилетняя девочка. Ведущий изменил вопрос: "Чем ты гордишься?" "Собой. Тем, что я такая, какая я есть", – отвечает сегодняшняя гостья.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Татьяной Шеремет
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
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