"Евровидение-2024: в Мальме проходит многотысячная антиизраильская демонстрация

В Мальме, где вечером 9 мая во втором полуфинале "Евровидения" выступает Эден Голан, тысячи пропалестинских активистов скандируют: "От реки до моря Палестина будет свободной", "Израиль виновен в геноциде". Среди демонстрантов замечена шведская активистка Грета Тунберг.

Эта демонстрация была согласована заранее и о ней также была проинформирована служба безопасности израильской делегации. Сайт "Мако" пишет, что израильские службы безопасности поддерживают контакт со шведскими коллегами, чтобы обеспечить безопасность Эден Голан и сопровождающих ее лиц.

Пропалестинские активисты не только за стенами "Евровидения", но и находятся среди зрителей. Вчера, во время второй генеральной репетиции после выхода Эден Голан на сцену в зале раздался свист, но это не помешало ей успешно завершить номер. Утром 9 мая израильская корпорация "Кан" обратилась к Европейскому вещательному союзу и шведской телерадиовещательной компании SVT, отвечающей за проведение конкурса, с требованием принять меры, чтобы не допустить беспорядков в зрительном зале во время полуфинала и позволить Израилю принять участие в честной борьбе. По данным "Мако", ответ от Европейского вещательного союза до сих пор не получен.

Сама Эден Голан после генеральной репетиции, которую пытались сорвать пропалестинские активисты, заявила: "Я горжусь тем, что представляю Израиль, особенно в этом году. Я получаю любовь и поддержку, и полна решимости выложиться по максимуму во время полуфинала. Ничто не отвлечет меня от моей работы".