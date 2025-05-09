7 мая в возрасте 96 лет умерла известная детская писательница Софья Прокофьева (Фейнберг) – автор повестей "Приключения жёлтого чемоданчика", "Повелитель волшебных ключей" и множества других.

Софья Прокофьева (Фейнберг) родилась 14 мая 1928 года в Москве, в семье художника Леонида Фейнберга. В 1955 году окончила художественный институт имени Сурикова. Работала художником-иллюстратором. С юности писала стихи, была поддержана Борисом Пастернаком, но почти не печаталась как поэт. Первая ее книга для детей "Кто лучше?" (сказка в стихах) была опубликована в 1957 году в издательстве "Детгиз". Она автор множества сказок и волшебных историй для малышей и школьников. Большинство её произведений написано в жанре "повесть-сказка". В 1970 году на экраны вышел фильм "Приключения жёлтого чемоданчика", снятый по одноимённой повести С.Прокофьевой. Широко известен большой сказочный цикл повестей "Повелитель волшебных ключей" – пять повестей про волшебника Алёшу и кота Ваську: "Ученик волшебника", "Глазастик и хрустальный ключ", "Остров капитанов", "Астрель и хранитель леса", "Принцесса Уэнни". Сказки Прокофьевой переведены более чем на двадцать языков.

В 2012 году в издательстве "Астрель" вышел первый "взрослый" роман Прокофьевой "Кольцо призрака", созданный в жанре любовно-мистического фэнтази. В 2014 году появился совместный с Олегом Поповичем роман "Прайд", написанный в сходном стиле.

Софья Прокофьева много работала и для театра. В соавторстве с Генрихом Сапгиром были написаны пьесы: "Кот в сапогах", "Василиса Прекрасная", а с Ириной Токмаковой – "Стрела Робин Гуда", "Андрей Стрелок и Марья Голубка". Она известна также пересказами произведений европейского фольклора для детей: о детстве Роланда, короля Артура и Парсифаля, легенд Сельмы Лагерлеф.

Она является автором сценариев, по которым сняты мультипликационные фильмы: "Лоскутик и облако", "Остров капитанов", "Ученик волшебника", а также игровые фильмы – "Пока бьют часы" (1976), "Оставь окно открытым", "Без свидетелей" (1983).

Была замужем за художником Олегом Прокофьевым – сыном композитора Сергея Прокофьева.