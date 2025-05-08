Израильский фильм "Мертвый язык" будет представлен на фестивалях в Каннах и Трайбека

Полнометражный фильм "Мёртвый язык", основанный на короткометражке "Ая", номинированной на премию Американской киноакадемии в 2014 году, будет представлен на кинорынке, который пройдет на Каннском кинофестивале. Фильм будет представлен также в секции Viewpoint на кинофестивале "Трайбека" (в прошлом году победительницей в этой секции стала картина израильской постановщицы Том Нешер "Подойди ближе").

Фильм снимался в условиях полной секретности, до анонса его участия в "Трайбеке" о нём было практически ничего не известно). В главных ролях – Сара Адлер ("Фокстрот", "Вкус вещей"), Ульрих Томсен ("Новый Папа", "Мордехай"), Йехезкель Лазаров ("Призыв к снам", "Водитель") и Ларс Айдингер ("Умирание", "Уроки фарси"). Режиссёрами фильма стали супружеская пара Михаль Брезис и Одед Бин Нун, авторы короткометражной версии, в которой также играли Адлер и Томсен. Соавтором сценария стал режиссер Том Шоваль ("Письмо к Давиду").

"Мертвый язык" рассказывает историю случайного знакомства в аэропорту. Главная героиня по имени Айя приезжает встречать своего мужа, но совершенно неожиданно для себя уезжает из аэропорта с незнакомцем. Внезапная близость так же внезапно и заканчивается, когда мужчина исчезает, оставив Айе ключ от своего гостиничного номера и тоской о таинственном незнакомце.