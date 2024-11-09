Харви Вайнштейн намерен подать в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка

Американский продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает срок в тюрьме Райкерс-Айленд по обвинениям в сексуализированном насилии, намерен подать в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка за медицинскую халатность, сообщает газета New York Post.

72-летний Вайнштейн, у которгго в октябре был диагностирован рак, собирается подать иск против муниципальной программы здравоохранения Нью-Йорк и Bellevue Hospital, утверждая, что отказ города предоставить ему постоянное лечение в городской больнице помешает ему присутствовать на собственных судебных процессах.

В настоящее время Вайнштейн вновь госпитализирован и находится в тюремной больнице.

В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу. В апреле 2024 года апелляционный суд отменил приговор, постановив, что Вайнштейн не получил справедливого судебного разбирательства. В 2022 году суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил продюсера к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. Поэтому даже после отмены приговора в Нью-Йорке Вайнштейн продолжил отбывать тюремное заключение в Райкерс-Айленд. 5 сентября 2024 года королевская прокурорская служба Великобритании(CPS) объявила, что не будет предъявлять Вайнштейну обвинения в сексуальных домогательствах, поскольку не удалось доказать вину продюсера.