Выбирайте искусство, выбирайте любовь. Фестиваль в центре реабилитации для солдат ЦАХАЛа

Солдаты, получившие тяжелые черепно-мозговые травмы во время боевых действий или учений и ставшие инвалидами, стараются жить дальше, находят в себе силы не опускать руки и двигаться вперед.

Для того чтобы им помочь, более 50 лет назад был создан комплексный центр, который служит социальным сообществом для инвалидов ЦАХАЛа с черепно-мозговыми травмами. Центр старается предоставлять своим подопечным широкий спектр решений в сфере лечения, трудоустройства, положения в обществе и благосостояния.

Помимо различных реабилитационных мероприятий, в центре кипит социальная и культурная жизнь, бывшие бойцы занимаются творчеством, находят себе хобби по душе.

Для людей, перенесших черепно-мозговую травму, искусство и творчество открывают богатый и сложный мир. Нарушения речи, которые нередко возникают в результате таких травм, затрудняют общение, не дают полноценно выражать чувства, мысли и знания. А язык искусства позволяет им общаться свободно и непосредственно с помощью цветов, форм и визуальных образов.

С 9 по 26 октября центр проводит арт-фестиваль с выставкой-ярмаркой художественных произведений подопечных центра. Это по-настоящему красивые работы, которые смогут украсить ваш дом, послужить прекрасным подарком и помочь людям, потерявшим здоровье, защищая нашу страну.

Одним из участников ярмарки является Богдан Афтер из Ашкелона, репатриант из Украины. Богдан был ранен во время операции "Облачный столп", и с 2014 года он занимается творчеством в центре реабилитации. У Богдана обнаружился уникальный природный талант в лепке. Со временем он углубил свои умения на занятиях в центре, а затем поступил в студию классической скульптуры в Рамат-Гане. Богдан Афтер представляет в проекте "Emoji" увлекательную встречу классической скульптуры и цифрового мира. Через перевод цифровых символов на скульптурный язык он предлагает нам пересмотреть границы современного искусства. Его работы, сочетающие традиции и новаторство, стимулируют дискуссию о взаимоотношениях человека и технологий и о роли искусства в современном обществе.

В рамках проекта Богдан исследует способность скульптуры передавать сложные сообщения простым языком. Благодаря точному выбору материала и техники он придает каждой скульптурной работе глубокий смысл.

На выставке будут представлены работы Богдана и более чем 40 других художников. Красочные и радостные произведения изобразительного искусства в самых разных техниках и стилях: живопись, скульптура, мозаика, поп-арт, смешанная техника и перформанс. Все авторы – бывшие солдаты и люди, которые никогда не сдаются.

Выставка будет проходить с 9 по 26 октября в центре "Амиад" по адресу: ул Амиад 12, в самом сердце "блошиного" рынка Яффо.

В дни работы выставки состоятся разнообразные культурные мероприятия, которые подарят прекрасные впечатления для всей семьи.

Расписание мероприятий по ссылке artnetplus.com.

Часы работы: открытие выставки 9 октября в 19.30

Канун праздников и выходные с 10.00 до 16.00. Полу-праздничные дни Суккота с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 20.00.

На выставке можно будет также приобрести работы художников. Цены более чем доступные.

Приходите обязательно. Выбирайте искусство, выбирайте любовь.