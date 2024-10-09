Дело братьев Менендес становится политическим после выхода сериала "Монстры" на Netflix

Дело братьев Менендес, приговоренных к пожизненному заключению за хладнокровное убийство родителей 35 лет назад, может быть пересмотрено, благодаря выходу сериала "Монстры" на Netflix. Об этом на прошлой неделе заявил окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон, участвующий в предвыборной гонке. Другой претендент на пост прокурора – Натан Хофман – заявил, что Гаскон неслучайно заговорил о возможности пересмотра дела братьев Менендес на публичной пресс-конференции после выхода сериала. "Уж очень подозрительный тайминг", – отметил Хофман во время дебатов, намекая на неудачи Гаскона на посту прокурора и попытки кандидата привлечь избирателей, поддержав пересмотр дела Менендесов.

О возможности пересмотра дела братьев Менендес заговорили после выхода на стриминговой платформе Netflix криминальной драмы "Монстры: История братьев Менендес" от Райана Мерфи. "Монстры" – второй сезон тру-крайм шоу "Монстр", премьера которого состоялась в 2022 году. Первый сезон рассказывал историю каннибала Джеффри Дамера, который с 1978 по 1991 год похищал и жестоко убивал людей при полном безразличии общества и правоохранительных органов. Во втором сезоне шоураннер Мерфи разбирается в том, как братья Менендес пытались выстроить свою версию случившегося, но не преуспели в этом.

Лайл и Эрик хладнокровно расстреляли своих родителей в их доме в Беверли-Хиллз 20 августа 1989 года. Полиции не сразу удалось напасть на след преступников. Пока следователи собирали улики, Лайл и Эрик с удовольствием тратили родительские деньги, останавливаясь в роскошных гостиничных номерах, скупали дорогие часы и одежду, устраивали грандиозные вечеринки. После ареста братья утверждали, что убийство стало актом самообороны, поскольку отец с шести лет насиловал их обоих, а мать закрывала на это глаза. Однако члены жюри не поверили Менендесам, а зампрокурора Пэм Бозанич вообще заявила, что мужчин невозможно изнасиловать. Суд решил, что братья хладнокровно убили родителей, чтобы получить наследство, и приговорил их к пожизненному заключению.

Дело братьев Менендес стало одним из самых громких за всю криминальную историю США. О нем снимали документальные фильмы, его упоминали в популярных фильмах и сериалах, на него даже выходили пародии. А несколько лет назад в соцсетях вдруг появились посты с хештегами #menendezjustice (справедливость для Менендесов) и #freemenendezbrothers (свободу братьям Менендес). Пользователи соцсетей выступали за пересмотр дела с учетом свидетельств о насилии, которое пережили братья в детстве. Сериал Netflix подлил масла в огонь: посвятив большую часть экранного времени откровениям братьев о том, как изощренно на протяжении многих лет отец насиловал мальчиков, Мерфи как будто подсказывает аудитории правильный вывод. При этом его Лайл и Эрик ведут себя непредсказуемо, их поведение в тюрьме и зале суда вроде бы подтверждает версию обвинения о том, что братья – хладнокровные социопаты.

После выхода сериала члены семьи Менендес высказали недовольство тем, как Мерфи представил братьев. А жена Эрика Тэмми опубликовала написанное им письмо, в котором он осуждает Мерфи за "ужасающее и карикатурное" изображение Лайла и за то, что сериал стигматизировал людей, переживших насилие. Между тем, адвокаты братьев Менендес подали ходатайство о пересмотре дела, окружной прокурор заявил, что поддерживает эту идею, сам Мерфи высказался за новое судебное разбирательство, а Ким Кардашьян встретилась с братьями в тюрьме и уверенно заявила, что они не похожи на монстров.