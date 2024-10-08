Хайфский кинофестиваль перенесли из-за ситуации с безопасностью

Хайфский международный кинофестиваль, который должен был открыться 15 октября премьерой фильма опального иранского режиссера Мухаммада Расулофа "Семя священной смоковницы", отложен из-за ситуации с безопасностью. После оценки ситуации в мэрии Хайфы было принято решение перенести проведение фестиваля. Предполагается, что фестиваль пройдет в дни Хануки -- с 31 декабря по 11 января. В мэрии подчеркнули, что смотр пройдет вметсе с традиционными мероприятиями фестиваля "Праздник праздников" и в координации с ними. В дирекции фестиваля надеются использовать это время, чтобы расширить программу фестиваля, добавив в нее лучшие мировые премьеры 2024 года.

40-й кинофестиваль в Хайфе объявил программу в середине сентября недель назад. В израильском конкурсе фестиваля участвует тринадцать фильмов: семь художественных и шесть документальных. В Хайфе также должна была пройти израильская премьера картины Дани Розенберга "О собаках и людях", посвященная событиям 7 октября, представлявшая Израиль на Венецианском кинофестивале. В международной программе смотра планировалось показать самые яркие премьеры кинофестивалей в Берлине, Каннах, Венеции и Торонто.

По традиции Хайфский кинофестиваль проводится в дни праздника Суккот. В этом году смотр должен был состояться с 15 по 26 октября. В 2023 году фестиваль был прерван нападением террористической группировки ХАМАС на Израиль.