Глазные капли для собак могут помочь людям. Израильское исследование

Ученые из Еврейского университета Иерусалима нашли эффективную формулу глазных капель, которая улучшает доставку антибиотиков.

Работа опубликована в журнале Veterinary Ophthalmology.

"Собаки страдают многими из тех глазных заболеваний, что и люди, и их глазная анатомия и физиология гораздо ближе к человеку, чем у грызунов, которых чаще всего используют в доклинических испытаниях. Но собак тоже надо лечить от глазных болезней и полученные при этом результаты можно потом использовать для препаратов, которые нужны людям. Это делает собак особенно ценной моделью в офтальмологии", – поясняет соавтор работы доктор Лионель Себаг.

Когда антибиотики закапывают в глаза, лекарство быстро вымывается со слезами. Существует два разных способа поддержать нужную концентрацию. Можно закапывать лекарство часто, но это неудобно, трудоемко и приводит к попаданию большого количества антибиотиков в окружающую среду. Можно использовать специальные вещества, которые помогают удерживать антибиотики на поверхности глаза. Таких веществ было протестировано несколько, но XHA (модифицированная ксантановая камедь) сработало особенно хорошо. Это вещество прилипает к глазу и обеспечивает равномерное высвобождение лекарства.

Исследователи вводили глазные капли, содержащие антибиотики, смешанные с XHA, здоровым собакам и измеряли концентрацию лекарств в слезной пленке с течением времени. Тесты показали, что антибиотики долго сохраняют высокую концентрацию на поверхности глаза при доставке именно с помощью XHA.

Эти результаты важны не только для улучшения лечения бактериальных глазных инфекций у собак, но и для их потенциального применения в медицине человека. "Результаты этого исследования предлагают явные преимущества для наших пациентов-собак, но они также имеют большое значение для медицины человека", – говорит доктор Себаг.

Ученые показали, что помимо своей основной роли в качестве средства доставки и удержания лекарств, XHA обладает собственными антибактериальными свойствами, поддерживает заживление ран роговицы и улучшает качество слезной пленки. Все это повышает терапевтические результаты у пациентов с глазными инфекциями.