Собаки способны обнаружить бактерии у больных муковисцидозом

Ученые выяснили, что золотистый лабрадор может чувствовать запах и распознавать определенные бактерии в организме человека, пишет The Guardian.

Несколько лет назад команда ученых из Имперского колледжа, при поддержке Фонда борьбы с муковисцидозом, провела исследование, в ходе которого собаки показали, что способны обнаруживать лабораторные образцы, содержащие бактерию псевдомонаду. Эта бактерия может вызывать пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и сепсис, что является серьезной проблемой для пациентов с муковисцидозом.

В ходе испытаний собаки, предоставленные благотворительной организацией Medical Detection Dogs, были помещены в специальную комнату, где образцы располагались на подставках на уровне головы собак. Эти подставки содержали либо псевдомонаду, другие бактерии, либо не имели бактерий вообще. Собаки передвигались по комнате, обнюхивая каждый образец, и, обнаружив псевдомонаду, садились.

Исследователи утверждают, что микробы, такие как псевдомонады, сложно обнаружить в клиниках, а методы их выявления часто являются инвазивными, неудобными, дорогими и не могут проводиться регулярно. По их мнению, собаки могли бы решить эту проблему.

Теперь группа ученых планирует расширить исследования. Профессор Джейн Дэвис из Имперского колледжа сообщил, что команда уже получила финансирование от медицинских благотворительных организаций для углубления сотрудничества с Medical Detection Dogs. Цель исследователей – впервые обучить собак выявлять псевдомонады на коже пациентов, в их моче или на одежде.