Измененная марсианская пыль может сделать Марс обитаемым

Команда ученых под руководством Северо-Западного университета (США) показала, что глобальную температуру на Марсе можно быстро поднять на 10 градусов. Для этого достаточно рассеять в атмосфере планеты модифицированную марсианскую пыль.

Один из классических сюжетов научной фантастики – это терраформирование Марса, то есть глобальное изменение климата планеты, которое позволит поднять, температуру, изменить атмосферу, и вообще сделать так, чтобы на планете могли жить люди.

До сих пор все проекты терраформирования были нереалистическими. Главная (и непреодолимая) трудность – это необходимость доставки на Марс огромного количества материалов с Земли. Но, как показала команда ученых под руководством исследователей из Северо-Западного университета, доставлять сколько груза с Земли – не надо. На Марсе уже все есть. Основным материалом может стать содержащая железо и алюминий пыль, которой на Марсе сколько угодно.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

Исследователи показали на цифровых моделях, что из марсианской пыли можно сделать микрочастицы, похожие на металлические блестки. Если их распылить в марсианской атмосфере, они многократно усилят парниковый эффект и нагреют поверхность Марса более чем на 10 градусов за несколько месяцев. Этого достаточно, чтобы на поверхности появилась жидкая вода. По оценке ученых, для этого потребуется около 2 миллионов тонн частиц в год. Это сравнительно немного – примерно шесть зданий Эмпайр-стейт-билдинг или 0,1% объема промышленных металлов, добываемых на Земле каждый год.

Для производства микрочастиц на Марсе придется развернуть мощные фабрики. Но это задача совершенно другого уровня сложности, по сравнению с доставкой на Марс миллионов тонн материалов и химикатов.

Ученые считают, что вода текла на Марсе миллиарды лет назад. То немногое, что осталось сегодня, заморожено в полярных ледяных шапках и под почвой. Средняя глобальная температура поверхности планеты составляет около -62 градусов по Цельсию. Это ниже, чем в большинстве мест на Земле. Чтобы сделать Марс пригодным для выращивания сельскохозяйственных культур, чтобы на планете текла жидкая вода, и люди смогли там более-менее нормально жить, первое и главное – нужно поднять температуру.

Максимальная температура на экваторе Марса достигает +20ºC. Если разогнать парниковый эффект, перепады температуры станут более плавными, и жидкая вода не будет замерзать зимой и по ночам.

Самане Ансари, ведущий автор нового исследования, говорит: "Основная идея заключается в искусственном создании парника". То есть то, с чем люди борются на Земле, может помочь на Марсе.

Появление открытой жидкой воды на Марсе тоже может многое изменить. Главный парниковый газ на Земле, не CO2, о котором мы все время говорим, а водяной пар. Ученые предупреждают, что повышение температуры на Марсе не станет "волшебным переключателем", который сразу сделает планету полностью пригодной для жизни. Но то, что заложить основу реального терраформирования можно при современном уровне технологий, показывает, что "яблони на Марсе" – это уже не просто мечты.