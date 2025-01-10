Ученые разрабатывают грейпфрут без веществ, влияющих на уровень лекарств в крови

Грейпфрут и помело содержат фуранокумарины, влияющие на уровень лекарств в крови. Ученые выявили генетическую информацию о синтезе этих веществ в цитрусовых, что поможет создать сорта без соединений.

Некоторые цитрусовые, в числе которых грейпфрут и помело, содержат фуранокумарины, которые могут изменять уровень более 100 рецептурных препаратов в крови, поэтому людям, принимающим определенные лекарства, стоит избегать этих фруктов. Исследование Volcani Center в Израиле раскрывает генетическую информацию о том, как фуранокумарины синтезируются в различных тканях и видах цитрусовых. Это открытие может помочь в создании сортов грейпфрута и помело, не содержащих этих веществ.

Исследование показывает, что синтез фуранокумаринов в цитрусовых зависит от целостности одного гена в многогенной группе, который кодирует ферменты семейства 2-оксоглутарат-зависимых диоксигеназ. Ученые убеждены, что их открытие поможет понять, почему некоторые виды цитрусовых производят фуранокумарины, и показать, каким можно разработать сорта цитрусовых, не содержащие этих веществ.