Муравьи помнят обиду и делают выводы. Новое исследование

Группа эволюционных биологов, показала, что когда муравьи сталкивают с соседями из чужого гнезда, которые вели себя агрессивно, они отвечают более жестко, чем при столкновении с соседями, которые ведут себя нейтрально.

Работа опубликована в журнале Current Biology.

Муравьи используют запахи, чтобы отличать особей своего гнезда от особей из других гнезд. Каждое гнездо имеет свой специфический запах. Предыдущие исследования показали, что муравьи часто ведут себя агрессивно, в частности, по отношению к ближайшим соседям.

Они склонны открывать жвалы, кусать, брызгать кислотой и убивать своих конкурентов. Они реже совершают подобные агрессивные действия по отношению к гнездам, расположенным дальше от их собственного. До сих пор было непонятно, почему так происходит. Теперь команда ученых Фрайбургского университета под руководством доктора Фолькера Неринга обнаружила, что муравьи запоминают запах нападавших. Именно поэтому они сами проявляют большую агрессивность, когда сталкиваются с конкурентами из агрессивных гнезд.

Ученые провели эксперимент, состоящий из двух этапов. На первом этапе муравьи получали различный опыт: первая группа столкнулась с муравьями из своего гнезда, вторая – с агрессивными муравьями из гнезда конкурентов А, а третья – с агрессивными муравьями из гнезда конкурентов В. Всего было пять встреч в разные дни, каждая из которых длилась одну минуту.

На последующем этапе исследователи изучили поведение муравьев из разных групп при встрече с конкурентами из гнезда А. Муравьи, которые уже сталкивались с сородичами из этого гнезда на первом этапе опыта, вели себя значительно более агрессивно, чем муравьи из двух других групп.

Чтобы проверить, насколько агрессивность обусловлена поведением муравьев из чужого гнезда, ученые повторили эксперимент в несколько измененном виде. На первом этапе они разделили встречи с агрессивными и пассивными муравьями. Чтобы убедиться, что муравей ведет себя пассивно, они отрезали ему усики. На втором этапе эксперимента муравьи, которые до этого встречались только с пассивными конкурентами, вели себя значительно менее агрессивно.

"Мы часто думаем, что насекомые действуют как запрограммированные роботы, – говорит доктор Неринг. – Наше исследование предоставляет новые доказательства того, что муравьи учатся на своем опыте и помнят обиду".