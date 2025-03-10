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Наука и Хайтек

Генетически отредактированный не темнеющий банан может сократить пищевые отходы

Технологии
Химия
время публикации: 10 марта 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 17:54
Генетически отредактированный не темнеющий банан может сократить пищевые отходы
AP Photo/Martin Mejia

Банан, разработанный биотехнологической компанией, остается свежим и желтым в течение 12 часов после очистки и менее подвержен потемнению при ударах во время сбора урожая и транспортировки.

По оценкам исследователей, треть мирового урожая фруктов и овощей не доходит до потребителей из-за короткого срока хранения многих продуктов. Бананы – одни из самых выбрасываемых товаров, исследования показывают, что только в Великобритании ежедневно выбрасывают 1,4 миллиона съедобных бананов.

Компания Tropic из Нориджа разработала метод отключения гена, отвечающего за производство фермента полифенолоксидазы, который вызывает потемнение. Этот же ген отключен в арктических яблоках – генетически модифицированном сорте, продающемся в США с 2017 года. Было также доказано, что блокировка полифенолоксидазы эффективна в таких продуктах, как помидоры, дыни, киви и грибы. В бананах Tropic были внесены точные изменения в уже существующие гены без введения чуждого генетического материала.

Банан – последний продукт в серии генетически модифицированных фруктов и овощей, разработанных для более длительного хранения. Ученые утверждают, что такая технология становится мощным инструментом в борьбе с глобальными пищевыми отходами. Компания уже получила разрешение на продажу этих бананов, которые еще не имеют названия, в таких странах, как Филиппины, Колумбия, Гондурас, США и Канада.

Наука и Хайтек
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