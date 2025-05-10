Франция и ЕС будут стимулировать американских ученых приезжать в Европу

5 мая президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили в Университете Сорбонна в Париже вместе с представителями европейских университетов и научного сообщества. Они представили возможные меры поддержки и гарантии для учёных, желающих переехать в Европу, пишет The Guardian.

Это мероприятие с участием европейских ученых и комиссаров стало очередным шагом в стремлении Европы привлечь американских исследователей, обеспокоенных возможными рисками для своей работы на фоне сокращения федерального финансирования университетов и научных учреждений в США, а также давления на вузы из-за политики в области разнообразия. В администрации Макрона отметили, что этот шаг предпринимается "в условиях, когда академическая свобода сталкивается с множеством угроз", подчеркнув при этом, что Европа остается "привлекательным направлением" для ученых.

Франция особенно стремится привлечь ученых, специализирующихся на здравоохранении – особенно в области инфекционных заболеваний – а также в сфере климатических исследований и искусственного интеллекта. В апреле Франция представила свою инициативу "Выберите Францию для науки", запустив специальную платформу, через которую зарубежные учёные могут подать заявки на работу и размещение во французских научных учреждениях.

В марте министр высшего образования и научных исследований Франции Филипп Батист направил письмо французским университетам, в котором отметил: "Многие видные ученые уже задумываются о своем будущем в США. Разумеется, мы были бы рады принять некоторых из них у себя".

Тем не менее, остаются сложности. В течение многих лет объем инвестиций в науку в США, включая частно-государственные партнерства, значительно превышал аналогичные вложения в Европе. Европа традиционно отстает от США в финансировании университетов и исследовательских центров.

Французские ученые регулярно указывают на сравнительно низкие зарплаты и нестабильные условия трудоустройства в научной сфере. В среднем американские исследователи зарабатывают больше, чем их коллеги во Франции. Профсоюзы во Франции требуют повышения оплаты труда, улучшения условий контрактов и увеличения общего финансирования научных учреждений.