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Наука и Хайтек

Археологи обнаружили древнейший известный артефакт неандертальца

Исследования
Археология
время публикации: 10 мая 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 12:39
Археологи обнаружили древнейший известный артефакт неандертальца
AP Photo

Европейские археологи обнаружили костяное копье, которое, по данным исследования в Journal of Archaeological Science, является самым древним на континенте и принадлежит эпохе неандертальцев – его возраст оценивается в 70-80 тысяч лет.

Артефакт был найден археологами в Мезмайской пещере на юге России, в Кавказских горах. Копье, обнаруженное в слое с осадками, рядом с зубами травоядных возрастом около 70 тысяч лет, имеет длину примерно 9 сантиметров и ширину около 1,3 сантиметра. Из-за своих размеров оно вряд ли использовалось как колющее оружие, что говорит о его предназначении для метания. По мнению ученых, копье было сделано из кости бизоньей ноги, тщательно обработано каменными инструментами и обожжено.

На поверхности копья были обнаружены микротрещины, свидетельствующие о его активном использовании – оно, вероятно, с силой ударяло по нескольким целям. Кроме того, видны следы попыток ремонта: копье, по-видимому, обтачивали, чтобы устранить повреждения, что говорит о его ценности для владельцев. Эта находка подтверждает, что неандертальцы были не примитивными предшественниками Homo sapiens, а изобретательным и целеустремлённым видом, самостоятельно создававшим орудия и разрабатывавшим собственные стратегии выживания.

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