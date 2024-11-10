"Умная колыбель" понимает, когда младенец заплачет, и успевает его укачать

Стартап Cradlewise разработал "умную колыбель", которая контролирует сон ребенка. Устройство регистрирует движения просыпающегося ребенка, и его бережно укачивает.

ИИ хочет помочь нам лучше водить машину и точнее диагностировать болезни. И это все хорошо и полезно. Но хочется как раз "меньшего". Не того, чтобы ИИ писал романы, с этим люди в целом справляются неплохо, а того, чтобы робот сварил овсянку и убрал посуду со стола. А вот этого пока нет. Наши обычные домашние дела поддаются формализации с огромным трудом. До сих пор робот, который может собрать с пола игрушки – это событие в мире робототехники.

Или вот такая задача. Сколько родителей вставали и встают среди ночи, чтобы немного покачать кроватку заплакавшего ребенка. Даже если ребенок быстро засыпает, сон взрослого разрывается, человек устает и чувствует себя разбитым. И так день за днем, неделя за неделей.

У американских инженеров Радхики и Бхаратха Патил в 2014 году родился ребенок. И они, как все родители, вставали, чтобы покачать кроватку. Но в отличие от всех остальных они решили, что вообще-то так делать не надо, не потому что не надо качать кроватку, а потому что не надо для этого будить родителей.

Ребенок вырос, но Радхика и Бхаратх свою идею не забыли. Они создали стартап Cradlewise и к 2021 году разработали "умную колыбель". На первый взгляд, это обычная детская кроватка, но с некоторыми дополнениями. Изобретали обратили внимание, что ребенок, прежде чем заплакать, начинает ворочаться. Система сенсоров считывает эти движения и понимает, в какой момент начать покачивать кроватку. "Умная колыбель" умеет адаптироваться для выбора оптимального режима покачивания. Ребенок чаще всего опять засыпает, а родители спят, так ничего и заметив. Если ребенок не засыпает, а начинает плакать, вот только тогда кроватка разбудит родителей. Последняя версия кроватки позволяет вести видеонаблюдение и отслеживать дыхание ребенка. Размер кроватки позволяет в ней спать ребенку до двух лет. Матрас можно менять.

После первых продаж на стартап обратили внимание крупные инвесторы. Последний раунд инвестиций прошел совсем недавно. Теперь Cradlewise оценивается в 15 миллионов долларов.