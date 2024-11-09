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Наука и Хайтек

Ученые научили ИИ распознавать морды животных, испытывающих боль

время публикации: 09 ноября 2024 г., 08:00 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 07:54
Ученые научили ИИ распознавать морды животных, испытывающих боль
Peter Morrison/AP Images for the Irish Redhead Convention

Исследователи зафиксировали на камеру морду козы, испытывающую боль, и ввели данные в модель на основе искусственного интеллекта.

Команда ученых из Университета Флориды снимала на видео морды коз, часть из животных испытывала боль, а другая часть чувствовала себя комфортно. Затем исследователи загрузили данные в модель на основе искусственного интеллекта, которая научилась различать морды коз, испытывающих боль и дискомфорт. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Система, обученная и протестированная на 40 козах, продемонстрировала точность в диапазоне от 62% до 80% при распознавании выражений боли. Этот показатель варьируется в зависимости от методов тестирования, использованных учеными. При наличии данных о большем количестве коз и других животных такие модели ИИ могут стать полезными для врачей, помогая эффективно определять боль у невербальных пациентов, которые не могут выразить свои чувства словами.

Внедрение шкал боли на основе ИИ также будет иметь большое значение для ветеринарных клиник, так как оценка боли у животных остается одним самых из сложных вопросов для специалистов.

Наука и Хайтек
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