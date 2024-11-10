Первая "протописьменность" возникла 6500 лет назад в Месопотамии

Филологи Болонского университета изучили узоры на каменных цилиндрах середины 5 тысячелетия до н.э., и показали, что эти узоры могли быть прообразом шумерской клинописи – первой письменности на Земле.

Все существование человечества можно разделить на два периода: доисторический и исторический. У них есть четкая граница: появление письменности. С ее появлением и начинается "история", то есть передаваемые и сохраняемые свидетельства о событиях. Эта граница, согласно сегодняшней исторической науке, приходится на время появления первой известной письменности – шумерской клинописи. Это произошло около 3100 лет до н.э. Потом эту форму письменности унаследовала аккадская цивилизация, а позже появились и другие формы письменности.

Значение письменности – огромно. Поэтому так важно понять, как она появилась, проследить ее дописьменные и протописьменные источники. Но это крайне трудно, поскольку до письменности ничего не описано.

Ученые Болонского университета, тем не менее, попытались понять, как возникла первая клинопись. Они собрали и исследовали каменные цилиндры дописьменной эпохи в Месопотамии. Эти каменные цилиндры появились как минимум на тысячу лет раньше, чем первые клинописные таблички шумеров.

Работа опубликована в журнале Antiquity.

Эти цилиндры покрыты особыми рельефными узорами. Цилиндр прокатывали по мокрой глине, узор отпечатывался, и когда глина высыхала, отпечаток фиксировался. Такие отпечатки сохранились. Возможно, эти отпечатки служили своего рода личными печатями купцов, проводивших крупные сделки. Возможно, они сохраняли какие-то описания этих сделок. Сегодня интерпретировать узоры крайне сложно.

Ученые собрали цилиндры и отпечатки, классифицировали изображения и сравнили их с доклинописными рисунками и первыми клинописными текстами.

Ученые показали, что между узорами на каменных цилиндрах и первой клинописью существуют приблизительное соответствие и, возможно, именно эти каменные печати следует считать первой протописьменностью. Первые каменные печати датируются примерно 4400 лет до н.э. Если ученые смогут доказать свою точку зрению (а пока не все историки с ними согласны), то значит исторический период человечества начался на тысячу лет раньше, чем считалось до сих пор.