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Наука и Хайтек

Взаимодействие собаки и владельца отражается на вариабельности сердечного ритма

время публикации: 10 ноября 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 11:13
Взаимодействие собаки и владельца отражается на вариабельности сердечного ритма
AP Photo/Charlie Riedel

Исследование показало, что вариабельность сердечного ритма собаки и ее хозяина со временем адаптируются друг к другу.

Ученые из Университета Ювяскюля провели исследование, результаты которого показали, что изменения интервалов сердечных сокращений собаки и ее хозяина схожи, и это не всегда связано с одновременной физической активностью.

Эксперимент показал взаимосвязь между вариабельностью сердечного ритма и уровнем активности собак и их владельцев в ходе определенных взаимодействий. Частота сердечных сокращений и уровень активности у собак и хозяев были связаны, но в разные моменты времени. Например, в периоды отдыха высокая вариабельность сердечного ритма владельца коррелировала с высокой вариабельностью сердечного ритма у собаки, что означает, что когда владелец был расслаблен, собака тоже находилась в расслабленном состоянии. Кроме того, уровни активности у владельцев и их питомцев совпадали в процессе выполнения совместных заданий, таких как игра.

Но несмотря на то, что физическая активность влияет на частоту сердечных сокращений, наиболее выраженные связи между этими показателями у владельца и собаки наблюдались в разных контекстах. Это говорит о том, что связь в изменении сердечного ритма отражает синхронность эмоционального состояния, а не уровня физической активности. Кроме того, высокая вариабельность сердечного ритма собаки была связана с невротизмом владельца – чертой темперамента, при которой человек склонен чрезмерно беспокоиться о негативных событиях.

Еще одним неожиданным результатом исследования стало то, что вариабельность сердечного ритма владельца в наибольшей степени зависела от изменения сердечного ритма собаки, хотя во время анализа также учитывались такие факторы, как уровень активности владельца и его индекс массы тела, которые традиционно влияют на сердечный ритм.

Наука и Хайтек
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