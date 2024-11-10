На Солнце зарегистрирована мощная вспышка

Днем 10 ноября ученые зарегистрировали мощную вспышку – близкую к классу Х – на Солнце, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Институт прикладной геофизики.

"В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минута", – говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.