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Наука и Хайтек

На Солнце зарегистрирована мощная вспышка

время публикации: 10 ноября 2024 г., 15:02 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 15:06

Днем 10 ноября ученые зарегистрировали мощную вспышку – близкую к классу Х – на Солнце, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Институт прикладной геофизики.

"В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минута", – говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Наука и Хайтек
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