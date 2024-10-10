Новый метод, предложенный израильтянами: 3D-платформа позволяет быстро и точно находить вирусы

Новый метод, предложенный учеными Еврейского университета Иерусалима, представляется собой значительный шаг в быстром и точном обнаружения наночастиц и вирусов.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

В настоящее время для обнаружения вирусов часто используется полимеразная цепная реакция (ПЦР), которая является максимально точной, однако она может быть медленной, трудоемкой и требует специализированного лабораторного оборудования. Другой метод – тесты на основе антигенов дают быстрые результаты, но они, как правило, менее чувствительны и менее точны.

Команда профессора Эйтана Лернера решает эти проблемы иначе. Ученые решили сделать самые передовые методы обнаружения вирусов максимально доступными.

Они так описывают свой метод: "За последние десятилетия одномолекулярная микроскопия и микроскопия сверхвысокого разрешения достигли значительного прогресса и стали важнейшими инструментами для исследований в области наук о жизни. Однако существует разрыв между уровнем развития техники и тем, что доступно биологам, биохимикам, медицинским исследователям или лабораториям с ограниченными финансовыми возможностями. Чтобы преодолеть этот разрыв, мы представляем Brick-MIC, универсальную и доступную 3D-печатную платформу для микроспектроскопии и визуализации с открытым исходным кодом. Brick-MIC позволяет интегрировать различные методы флуоресцентной визуализации с разрешением в одну молекулу в рамках одной платформы".

Платформа Brick-MIC использует создаваемые с помощью 3D-печати дешевые и доступные микроскопы, которые, несмотря на их низкую цену, дают разрешение в одну молекулу. Brick-MIC просто настраивается на поиски определенных вирусов, а открытое программное обеспечение делает всю платформу достаточно дешевой, поскольку нет необходимости покупать софт. Это делает технологию доступной для широкого использования в клинических условиях.

Ученые протестировали платформу для обнаружения спайкового белка коронавируса SARS-CoV-2. Платформа показала высокую точность обнаружения биомолекулы.

Brick-MIC открывает новые возможности для быстрого и точного обнаружения вирусов. Метод можно использовать для персонального мониторинга состояния здоровья. Точное обнаружение вирусов и биомолекул позволяет медицинским работникам подобрать оптимальный характер вмешательства с учетом конкретных особенностей пациента, и обеспечить эффективное и своевременное лечение. Brick-MIC позволяет быстро реагировать на вирусные вспышки.