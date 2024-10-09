Пентагон проводит испытания вооруженных летальным оружием "собак-роботов" в Саудовской Аравии

Министерство обороны США испытывает по меньшей мере одну "собаку-робота", вооруженную орудийной башней и управляемую искусственным интеллектом в пустыне Саудовской Аравии.

На фотографиях, опубликованных министерством обороны США, видно, как четырехногий беспилотный наземный аппарат Q-UGV, вооруженный, видимо, винтовкой AR-15/M16 на туреле, проходит испытания в Интегрированном экспериментальном центре Красных Песков в Саудовской Аравии. Испытания проходят в рамках учений по борьбе с беспилотными летательными системами.

Специализированная орудийная башня, на которой установлена большая электрооптическая система прицеливания "Одинокий волк", видимо, является той же самой системой с искусственным интеллектом, которую армия США недавно испытала в ходе учений 10-й горной дивизии в Форт-Драм, штат Нью-Йорк.

Представитель центрального аппарата армии США сообщил изданию Military.com, что вооруженная "собака-робот" – одна из 15 различных платформ для борьбы с беспилотниками, которые сейчас проходят испытания. Во время сентябрьских учений установка успешно поразила несколько статичных наземных целей.

Министерство обороны США внедряет собак-роботов уже несколько лет. В настоящее время Q-UGV выполняют такие функции, как обезвреживание взрывоопасных предметов, усиление охраны периметра на важных объектах, повышение возможностей разведки, в том числе наблюдения, захвата целей и рекогносцировки для военнослужащих США, развернутых в жестких условиях.

Хотя это еще относительно новая технология, собаки-роботы уже доказали, что способны проходить места, труднопреодолимые для солдат-людей, и выполнять утомительную работу, такую как патрулирование периметра.

Американские военные – не единственная боевая сила, стремящаяся к созданию боевых четвероногих роботов с оружием. В мае Народно-освободительная армия Китая продемонстрировала собаку-робота, вооруженного вариантом штурмовой винтовкой QBZ-95, во время учений в Камбодже.

Китайская собака-робот по время учений участвовала в операциях по прорыву линии обороны противника вместе с пехотинцами. Американский четвероногий робот, вероятно, будет в основном выполнять задачи по борьбе с беспилотниками. Он использует неуказанную систему искусственного интеллекта, которая, вероятно, может идентифицировать, отслеживать и поражать потенциальные воздушные угрозы с большей точностью, чем обычный солдат, вооруженный, скажем, стандартным карабином M4.

На фоне растущего числа угроз от беспилотников на Ближнем Востоке и в других регионах Пентагон ускоряет разработку новых решений по борьбе с беспилотниками для военнослужащих за рубежом. Предположительно такие системы будут значительно дешевле обычных ракет.