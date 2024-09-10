Археологи нашли самое вероятное место скрещивания неандертальцев и Homo sapiens

Международная команда археологов определила наиболее вероятное время и место активного скрещивания людей и неандертальцев. Скрещивание активно происходило в горах Загрос на юге Иранского нагорья около 50 тысяч лет назад.

В своей работе, опубликованной в журнале Scientific Reports группа использовала моделирование экологических ниш и географическую информационную систему для определения мест расселения неандертальцев и Homo sapiens.

Многочисленные генетические исследования надежно показали, что между популяциями неандертальцев и Homo sapiens происходило скрещивание. ДНК неандертальцев обнаружена в геноме современных людей. Она составляет 1-4 процента генома современного человека. Но до сих пор неизвестно, где именно происходило скрещивание.

В новом исследовании команда изучила географическое распределение неандертальцев и Homo sapiens 60-40 тысяч лет назад. Учитывая различную археологическую, палеоклиматическую и географическую информацию исследователи сузили список возможных мест до одного региона – это горы Загрос на Иранском нагорье. Горный хребет простирается от Ирана до северных районов Ирака и юго-восточной Турции.

Предыдущие исследования показали, что в то время регион был идеальным местом для неандертальцев: биоразнообразие, теплая и не такая сухая как сегодня погода обеспечивали комфортные условия для жизни. Этот регион оказался на пути Homo sapiens, когда люди вышли из Африки и начали расселяться по всей Евразии.

В регионе найдено множество скелетных останков как неандертальцев, так и Homo sapiens. Именно здесь было обнаружено знаменитое неандертальское "цветочное захоронение", в котором вместе с останками обнаружена цветочная пыльца. Было сделано предположение, что неандертальцы совершали сложные ритуалы при захоронении.

Исследователи считают, что люди и неандертальцы в горах Зоргаз не могли не столкнуться. Поскольку они тысячелетиями жили рядом, скорее всего, они скрещивались, и Homo Sapiens распространили неандертальские гены по всему миру.