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Наука и Хайтек

Осуществлен запуск коммерческой миссии Polaris Dawn, экипажу предстоит выход в открытый космос

время публикации: 10 сентября 2024 г., 14:40 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 14:44
Осуществлен запуск коммерческой миссии Polaris Dawn, экипажу предстоит выход в открытый космос
AP Photo/John Raoux

С космодрома на мысе Канаверал стартовал многоразовый космический корабль Crew Dragon компании Space X с четырьмя туристами на борту. В ходе миссии впервые в истории будет осуществлен выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

Прямая трансляция запуска велась в социальной сети Х, которая, так же, как и Space X, принадлежит Илону Маску.

Polaris Dawn – первый из четырех планируемых полетов миссии Polaris. В состав экипажа входят подполковник ВВС США в отставке Скотт Потит, инженеры Space X и Сара Джиллис и Анна Менон, а также предприниматель Джаред Айзекман, для которого это второй полет.

В открытый космос выйдут Айзекман и Джиллис. Поскольку Crew Dragon не оснащен шлюзом, во время выхода кабина будет разгерметизирована, и остальным членам экипажа придется находиться в скафандрах.

В ходе полета будет проведено 36 исследований и экспериментов, а также протестирована система связи Starlink. Crew Dragon должен побить рекорд по высоте полета для околоземных пилотируемых миссий. Апогей его орбиты составит 1400 километров.

Наука и Хайтек
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