Израильская компания разработала автономную систему выбора идеальной спермы для ЭКО

Компания BAIBYS создала систему автономного и быстрого выбора идеальной спермы и отбраковки аномальных сперматозоидов. В раунде А стартап привлек 4,5 миллиона долларов. Компанию поддержал японский фармацевтический гигант ROHTO.

Рынок лечения бесплодия и улучшения фертильности растет очень быстро. По существующим оценкам он составил 54,1 миллиарда долларов в 2023 году и, как ожидается, достигнет 101,8 млрд долларов к 2028 году с годовым темпом роста около 14%.

Это связано с целым рядом причин, среди которых можно назвать тенденцию к отложенному деторождению в развитых странах и увеличение среднего возраста рождения первого ребенка, более широкое принятие методов лечения бесплодия и на индивидуальном уровне и на законодательном. Все больше стран в мире разрешает методы лечения бесплодия. Растет число пар, которые решают использовать ЭКО. И здесь возникает своего рода "бутылочное горло". Анализ и подготовка спермы во многих случаях – это ручная процедура, которая требует работы квалифицированных специалистов. Это медленно и дорого. Поэтому очень своевременным выглядит выход на рынок израильского стартапа BAIBYS.

По данным ВОЗ, у мужчины со здоровой спермой 96% сперматозоидов являются аномальными. Но при современных методах сперма для оплодотворения выбирается из миллионов образцов практически вслепую, без возможности проверки на подвижность и морфологические аномалии. BAIBYS разработала роботизированную систему на основе ИИ для исследования образцов спермы и автоматического выбора наилучших образцов в соответствии с критериями ВОЗ. Использование тщательно отобранной экспертами спермы – в ходе длительного и скрупулезного процесса – продемонстрировало улучшение показателей успешной беременности на 45%. Но этот процесс не работает для широкого клинического внедрения из-за его трудоемкости и высокой стоимости. При использованию системы BAIBYS пользователю нужно только поместить картридж с образцом спермы в систему, указать желаемое количество сперматозоидов на выходе и нажать "Старт". Система работает автономно в течение нескольких минут, пока процесс выбора не будет завершен.

Израильский стартап BAIBYS объявил о завершении своего раунда финансирования серии A на 4,5 миллиона долларов. Компанию поддержал японский фармацевтический гигант ROHTO, сообщает "Калькалист".

Керен Копилов, партнер и руководитель отдела цифрового здравоохранения компании Firstime Ventures, поддержавшей стартап, говорит: "BAIBYS достигает чего-то беспрецедентного в секторе фертильности: полностью автоматизирует процедуру, которая всегда была ручной, трудоемкой и дорогой, превращая ее в быстрый и доступный процесс. Они делают передовые методы лечения фертильности доступными для многих семей по всему миру".