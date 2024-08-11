Израильский стартап Placer.ai разрабатывает платформу для анализа данных о местоположении

Компания Placer.ai разрабатывает ИИ-модели на основе данных о местоположении. На основе этих данных компания строит подробную аналитику и прогнозы для своих клиентов. В последнем раунде стартап привлек 75 миллионов долларов при оценке почти в 1,5 миллиарда долларов.

Нет, люди не только тыкают в кнопки смартфона, они еще и ходят, и ездят. И почти никогда не выключают свои смартфоны. Эти смартфоны рисуют траектории движения, остановок и встреч. Стартап Placer.ai берет эти данные у многих приложений. Себя Placer.ai описывает себя как бизнес, который придерживается "конфиденциальности по замыслу": все используемые данные анонимизируются еще до того, как попадают в обработку. Этих данных очень много – миллиарды пользователей постоянно двигаются. Их движение накладывается на самые разные слои и карты.

Placer.ai разбирается со всем этим богатством. Здесь подключаются ИИ-модели, которые умеют справляться с такими гигантскими объемами. Placer.ai предоставляет аналитику на основе этих данных компаниям розничной торговли, организаторам мероприятий и развлечений, компаниям, предоставляющим товары повседневного спроса, риэлторам, компаниям, предоставляющим финансовые услуги и организациям здравоохранения.

Placer.ai всегда использовала машинное обучение для создания подробных профилей на основе данных, которые она собирала из приложений, теперь это стало одной из главных ее услуг для конечных пользователей.

"Клиенты хотят увидеть целостную платформу для комплексного исследования рынка, – говорит генеральный директор и соучредитель Placer.ai Ноам Бен-Цви. – Они могут спросить себя: стоит ли мне выходить на новый рынок? Как идут дела у моих конкурентов? Аналитика – это основной инструмент".

Стартап в последнем раунде привлек 75 миллионов долларов при оценке почти в 1,5 миллиарда долларов, сообщает TechCrunch. Бен-Цви рассказал TechCrunch, что компания преодолела годовой уровень выручки в 100 миллионов долларов в феврале и выросла на 80% за последний год. В список ее клиентов входят такие компании, как Sony, различные организации по развитию городов, Wegmans и Century 21. "Их объединяет то, что все они заинтересованы в физическом мире", – сказал Бен-Цви.