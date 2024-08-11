Опубликован отчет по мониторингу Эйлатского залива: экосистема в опасности

Министерство охраны окружающей среды Израиля опубликовало годовой отчет национальной программы мониторинга Эйлатского залива за 2023 год. Картина удручающая.

Продолжающееся потепление морской воды в Эйлатском заливе темпами, в 2,5 раза превышающими средние показатели по миру, что ставит под угрозу риф. На минувшей неделе средняя дневная температура воды в Эйлатском заливе превысила отметку 30 градусов по Цельсию – впервые с начала наблюдений (хотя в 2021 году были зафиксированы похожие показатели).

В опубликованном отчете указывается на нестабильность экосистемы Эйлатского залива и подтверждается необходимость продолжения реализации политики "нулевого дополнительного риска для Эйлатского залива".

Согласно докладу, до тех пор, пока показатели глобального изменения климата, такие как потепление морской воды и повышение кислотности, не улучшатся или хотя бы не перестанут стабильно ухудшаться, существует неотложная необходимость уменьшить локальные последствия загрязнения моря и разливов нефтепродуктов.

Ученые отмечают, что участок в заповеднике "Коралловый пляж" до сих пор не оправился от ущерба, нанесенного ему в 2010 году. Кроме того, то, что в 2023 году в результате эпидемии практически полностью прекратила свое существование популяция морских ежей Diadema setosum в Эйлатском заливе, поставит под угрозу экологический баланс. Упоминается и разрушение 22% кораллового покрытия в результате необычно сильного шторма в марте 2020 года.

Основные выводы отчета:

1. "Коралловый пляж" не восстанавливается и находится с состоянии упадка с 2010 года. Причина до сих пор однозначно не определена.

2. Концентрация биогенных веществ (азота и фосфора) и хлорофилла в Эйлатском заливе снова растет. Необходимо соблюдение тонкого баланса питательных веществ и регулярное перемешивание холодных и теплых слоев воды, чтобы обеспечить с одной стороны восстановление и рост кораллов, с другой стороны не допустить замутнения воды из-за цветения микроводорослей.

3. С 1988 года фиксируется повышение температуры воды около поверхности, но сохраняется и тенденция повышения глубинной температуры воды.

4. В 2020 году на северном побережье впервые были обнаружены особи фораминифер (морские одноклеточные существа) с деформациями известкового строения скелета. В 2023 году такого явления не наблюдалось.

5. До сих пор (уже более года) не восстанавливается популяция морских ежей Diadema setosum в Эйлатском заливе. В частности, их роль важна для роста кораллов, так как морские ежи питаются "конкурентами" кораллов – водорослями.

Рекомендации:

1. Добиваться сокращения загрязнения Эйлатского залива.

2. Следует рассмотреть вопрос о существенном ограничении или полном запрете на рыбную ловлю на мелководье Эйлатского залива.

3. Результаты мониторинга свидетельствуют о накоплении нитратов в глубоких водах залива, которые невозможно очистить по-прежнему, что ставит под угрозу качество всей водной толщи залива. Рекомендовано принять эту информацию во внимание и проявлять особую осторожность перед принятием любого решения, предполагающего увеличение сбросов в море азотосодержащих веществ.

4. Экосистема Эйлата чувствительна к болезням, которые привели к гибели рыбы летом 2017 года и гибели морских ежей в 2023 году. Необходимо позаботиться о дезинфекции и фильтрации воды, выходящей из объектов, содержащих морских животных, таких как существующие и будущие объекты аквакультуры и подводная обсерватория.

5. Необходимо выяснить причины неспособности восстановиться кораллов лагуны в заповеднике "Коралловый пляж".