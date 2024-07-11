Израильские ученые предложили новый метод сохранения органов для трансплантаций

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме использовали специальные белки-антифризы для защиты органов при замораживании. Исследование позволяет увеличить время сохранности органов для трансплантации.

Органов для трансплантаций не хватает. Пациенты умирают, так и не дождавшись жизненно необходимой пересадки. Но это только одна сторона проблемы. Другая – такие органы трудно хранить. Во всем мире ежедневно отбраковывают органы уже непригодные для пересадки. Часто это "отбракованные" жизни людей, которых не удалось спасти, хотя это было бы возможно, если бы органы сохранялись дольше.

На этом фоне работа ученых Еврейского университета Иерусалима выглядит крайне важной, а подход к решению проблемы – революционным.

Результаты работы опубликованы в журнале Langmuir.

Главная проблема при сохранении органов – это криогенное повреждение. При замораживании, даже если процесс происходит очень быстро, образуются кристаллы льда, которые повреждают клеточные структуры.

Новое исследование, проведенное профессором Идо Браславским и его коллегами из Еврейского университета и других израильских университетов дарит надежду тысячам людей, ожидающим трансплантацию.

Основываясь на предыдущих исследованиях белков, связывающих лед, новое исследование демонстрирует, как можно использовать так называемые "белки-антифризы", чтобы смягчить криогенное повреждение.

Ученые выделили характерные белки-антифризы из рыбы и мучных жучков и использовали устройство, способное охлаждать ткани со скоростью 100 градусов в секунду. При быстром охлаждении эти белки сдержали кристаллизацию льда даже при температуре ниже -80 градусов по Цельсию.

Профессор Браславский говорит:"Это достижение начинает новую эпоху консервации тканей и трансплантации органов. Мы надеемся увеличить продолжительность консервации, повысить сохранность органов во время транспортировки и разработать инновационные процедуры трансплантации, включая сложные комбинации органов, такие как одновременная пересадка сердца и легких".