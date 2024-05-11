Сильнейшая геомагнитная буря: северное сияние видели там, где раньше его не наблюдали

Сильная геомагнитная буря привела к тому, что во многих районах Северного и Южного полушария наблюдалось северное сияние (aurora borealis) – причем его наблюдали в том числе в регионах, где подобное явление считается крайне редким или ранее не наблюдалось.

В частности, в США северное сияние наблюдалось в последние дни вплоть до юга Алабамы и Северной Калифорнии, а также в центральной Америке и даже на Гавайях.

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), речь идет о самой сильной "солнечной буре" в истории, зафиксированной с 1859 года.

Как сообщалось ранее, правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 (первый по значимости класс в классификационной системе федеральных властей) и пятнах на Солнце, которые превышают площадь Земли в 17 раз.

Согласно данным NOAA, геомагнитная буря может вызвать помехи в работе электросетей, спутников и высокочастотной радиосвязи. Солнечная активность связана с выделением энергии, которая проходит через космос и в конечном итоге достигает Земли, отмечает ТАСС.

Операторы критической инфраструктуры США получили соответствующее уведомление.