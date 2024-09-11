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Наука и Хайтек

Израильские метеорологи: в прибрежных районах дождь чаще идет ночью, в Негеве – после полудня

время публикации: 11 сентября 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 13:33
Израильские метеорологи: в прибрежных районах дождь чаще идет ночью, в Негеве – после полудня
Edi Israel/Flash90

Метеорологическая служба Израиля провела исследование интенсивности зимних дождей в нашей стране, проанализировав данные метеорологических информационных станций за последние 20 лет.

Согласно полученным данным, большая часть осадков в прибрежных равнинных районах выпадает в темное время суток и ранним утром. В Негеве и во внутренних районах страны дождь чаще идет днем и в послеобеденные часы, особенно это характерно для сильных дождей, способных вызвать наводнения.

В горных районах Израиля осадки равномерно распределяются в течение дня, чуть больше дождей выпадает в послеобеденные часы.

Наука и Хайтек
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