Китай обещает доставить образцы марсианского грунта на Землю

Китайская космическая миссия по доставке образцов с Марса на Землю может стартовать уже в 2028 году. Если все пройдет штатно, образцы могут быть доставлены на Землю в 2030 году.

Миссия "Тяньвэнь-3" стартует "примерно в 2028 году", заявил главный конструктор миссии Лю Цзичжун. Цель миссии – доставка марсианских образцов на Землю.

Первоначально запуск планировался на 2030 год, но теперь сроки сокращены. Вероятно, это связано с успехом Китая, который в июне доставил первые образцы с дальней стороны Луны.

NASA и Европейское космическое агентство несколько раз откладывали миссию по доставке образцов с Марса в связи с высокой стоимостью проекта. NASA оценило весь проект в 11 миллиардов долларов, а сроки доставки образцов – начало 2040 годов. В связи со стоимостью и сроками NASA отказалась от проекта и предложила частным компаниям попробовать свои силы. Заявки уже поступили, в том числе от SpaceX, но они еще недостаточно проработаны.

Китай стремится стать первой страной, которая доставит образцы с Марса. Это будет значительным достижением для амбициозной космической программы Китая и заявленной лидером Си Цзиньпином "вечной мечты" превратить страну в космическую сверхдержаву.

Главной целью китайской миссии "Тяньвэнь-3" станет поиск следов жизни на Марсе. В ходе миссии должны быть решены крайне трудные технические проблемы: взятие проб с поверхности планеты, взлет аппарата с марсианской поверхности, стыковка с космическим кораблем на орбите Марса. Многие действия должны происходить практически автономно, поскольку запаздывание сигнала от центра управления на Земле слишком велико для высоких скоростей, с которыми будут разворачиваться события. Одной из главных трудностей может стать взлет и стыковка аппарата, взлетевшего с Марса, с кораблем на орбите. Не менее сложным может стать и само возвращение к Земле.

Если все пройдет штатно, то образцы будут доставлены на Землю в 2030 или 2031 году.

Лю Цзичжун отметил, что Китай готов к международному сотрудничеству в рамках этой миссии, включая доставку полезной нагрузки других стран на Марс и марсианскую орбиту, обмен образцами и данными, и планирование будущих исследований Марса.