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Наука и Хайтек

Создан "умный" инсулин, реагирующий на изменение уровня сахара в крови в режиме реального времени

время публикации: 12 августа 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 12:05
Создан "умный" инсулин, реагирующий на изменение уровня сахара в крови в режиме реального времени
AP Photo/Joerg Sarbach

"Святой Грааль" – инсулин, который способен подстраиваться к изменениям уровня сахара в крови диабетиков в режиме реального времени. Эксперты утверждают, что в будущем людям, страдающим диабетом 1 типа, придется делать инъекцию только раз в неделю, пишет британское издание The Guardian.

В настоящее время пациенты с диабетом 1 типа должны вводить себе инсулин по 10 раз в день, что серьезно влияет на качество жизни. Малейшие колебания сахара в крови могут спровоцировать плохое самочувствие и проблемы со здоровьем. Стандартный инсулин, который используется сейчас, позволяет стабилизировать уровень сахара, но не на долгий срок.

Исследователи из США, Австралии и Китая разработали инсулин, который находится в спящем состоянии в организме и активируется только при необходимости. Вещество начинает действовать, когда показатели сахара в крови начинают подниматься. Когда уровень сахара падает, инсулины становятся неактивными.

Группа ученых, которые занимаются разработкой "умных" инсулинов, получила миллионы фунтов в виде грантов для ускорения их открытия. Команды из Стэнфордского университета в США, Университета Монаша в Австралии и Чжэцзянского университета в Китае вошли в число тех, кто получил 3 миллиона фунтов стерлингов на шесть исследовательских проектов по разработке инсулинов.

"Глюкозочувствительные инсулины будут названы "святым Граалем", поскольку они могут приблизиться к излечению диабета 1 типа настолько близко, насколько это вообще возможно с помощью лекарственной терапии", – заявил заместитель председателя научно-консультативной группы по новым инсулинам доктор Тим Хайзе.

Наука и Хайтек
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