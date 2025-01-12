Ученые сделали видео лягушки, которая умеет "ходить по воде"

Ученые Вирджинского политехнического института сняли высокоскоростное видео локомоции небольших лягушек-кузнечиков, чтобы детально рассмотреть, как лягушкам удается двигаться по поверхности воды.

Лягушки-сверчки (Acris crepitans) из семейства Ranidae способны прыжками передвигаться по поверхности воды. Такой способ локомоции называется скиттерингом (skittering). Но до сих его механизм остается неизученным. Чтобы выяснить, как удается этим лягушкам "ходить по воде", команда Вирджинского политехнического института использовала высокоскоростную видеосъемку. Ученые замедлили и подробно рассмотрели движение лягушек по поверхности воды.

Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Biology.

Лягушки-сверчки довольно маленькие. Они могут поместиться на большом пальце руки взрослого человека, но двигаются они очень быстро. Чтобы рассмотреть в деталях, как передвигаются лягушки, команда устанавливала камеру на запись со скоростью 250 и 500 кадров в секунду. Ученые снимали движение лягушек в резервуаре с водой и в открытом водоеме.

В большинстве случаев лягушки прыгали по поверхности три-четыре раза подряд. Но команда наблюдала, как дикие лягушки прыгали до восьми раз и преодолевали значительное расстояние. Перед каждым прыжком, прежде чем оттолкнуться, лягушка полностью погружается под воду и только потом выталкивается вперед и вверх.

Цикл прыжка состоит из четырех фаз: взлет, подъем в воздух, возвращение в воду и подготовка. Каждый прыжок занимает менее секунды. Движение немного напоминает прыжки дельфинов, которые перемещаются как над, так и под поверхностью волн.

Но, как отмечают ученые, остается много вопросов, связанных с механикой прыжка, характером лап, с опорой на воду и другими моментами локомоции. Соавтор работы профессор Джейк Соха говорит: "Вопросы остаются, и мы будем смотреть это видео снова и снова, пока все не поймем".

Видео (замедленное и реальное) прыжков лягушки-кузнечика