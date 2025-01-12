Сестра Клеопатры до сих пор числится пропавшей без вести

Команда исследователей из Венского университета проанализировала череп, найденный в Эфесе (Турция) в 1929 году. Ранее считалось, что это могут быть останки сестры Клеопатры. Однако последние антропологические исследования показали, что череп принадлежит мальчику 11-14 лет с нарушениями развития, а его генетический материал указывает на происхождение из Италии или Сардинии.

В 1929 году австрийский археолог Йозеф Кейль обнаружил саркофаг, полностью заполненный водой, в руинах "Октагона" на главной улице Эфеса (Турция). В саркофаге не было обнаружено других значимых погребальных предметов, кроме целого скелета. После первоначального анализа археолог предположил, что захоронение принадлежало "выдающемуся человеку", вероятно, 20-летней женщине. Он также сделал вывод, что череп принадлежал молодой женщине "утонченного, специализированного типа", что могло свидетельствовать о её принадлежности к высшей аристократии древности.

Остальная часть скелета была обнаружена в Эфесе во время последующих раскопок в 1982 году, но на этот раз не в саркофаге, а в нише прихожей погребальной камеры. Исходя из предполагаемого архитектурного заимствования Октагона из египетской модели "Александрийского Фароса" и дополнительных исторических сведений, согласно которым Арсиноя IV была убита в Эфесе около 41 года до н. э. по указанию Марка Антония, любовника Клеопатры, в 1990 году возникла гипотеза, что Арсиноя IV могла быть похоронена в этой величественной гробнице.

В новом исследовании череп был подвергнут микрокомпьютерной томографии для создания его цифровой копии с разрешением 80 микрометров. Затем ученые взяли небольшие образцы из основания черепа и внутреннего уха для определения возраста и генетического состава. В результате череп был датирован периодом между 36 и 205 годами до н. э., традиционно принятая дата смерти Арсинои IV попадает в этот период. Генетики также обнаружили совпадение между черепом и образцами бедренной кости. Таким образом, скелет, найденный позднее в вестибюле Октагона, принадлежал тому же человеку, чьи останки Йозеф Кейль извлек из саркофага в 1929 году. Но затем ученых ждал неожиданный сюрприз: повторные тесты показали, что череп и бедренная кость содержат Y-хромосому, что означает, что останки принадлежали мужчине.

Морфологический анализ черепа и данные микро-КТ показали, что мальчик из Октагона находился в периоде полового созревания и ему было около 11-14 лет. Это подтверждается изображениями корней зубов высокого разрешения и еще развивающимся основанием черепа. Однако, очевидно, у него были патологические отклонения в развитии. Один из черепных швов, который обычно срастается только к 65 годам, у него уже был закрыт, что придавало черепу сильно асимметричную форму.

Теперь стало очевидно, что в Октагоне в Эфесе похоронен молодой человек с нарушениями развития, вероятно, римлянин, а не сестра Клеопатры. Причины архитектурных заимствований из Египта в этом здании остаются неясными. Но точно известно, что гробница была предназначена для человека очень высокого социального статуса. В любом случае, результаты этого исследования открывают новые возможности для исследований, и теперь поиск останков Арсинои IV может продолжиться без спекуляций.