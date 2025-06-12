Израильские астрономы предложили искать сигналы инопланетян с помощью ИИ

Ученые из Тель-Авивского университета применили ИИ-модель для фильтрации радиосигналов, чтобы отделить возможные инопланетные сигналы от земного радиошума.

Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal. В этой работе ученые совместно с проектом Breakthrough Listen https://en.wikipedia.org/wiki/Breakthrough_Listen проанализировали данные радионаблюдений более 300 ближайших звезд, расположенных в радиусе около 163 световых лет от Земли.

Ученые использовали полученные земными радиотелескопами спектрограммы – графики, на которых показано, как меняется интенсивность радиосигнала во времени и по частоте. Из примерно 1000 спектрограмм исследователи с помощью ИИ выделили около 20 тысяч сигналов-кандидатов.

Каждая спектрограмма содержит множество отдельных участков с аномалиями, которые алгоритмы распознавали как кандидатов на техносигнатуры. Кандидаты выделялись по простым признакам: узкая полоса частот (природный шум – широкополосный), наличие доплеровского дрейфа (изменение частоты из-за движения источника и приемника) и отсутствие совпадений с известными земными радиопомехами. После отбора сигналов-кандидатов с помощью ИИ-модели, ученые визуально проверили все сигналы и пришли к выводу, что все они имеют земное происхождение.

Руководитель исследования Снир Пардо отметил: "SETI https://en.wikipedia.org/wiki/SETI_Institute (Search for Extraterrestrial Intelligence) – это вызов, связанный с поиском новых явлений в огромных и шумных данных. Мы использовали минимальные предположения и простые операции, чтобы эффективно искать техносигнатуры в радиоизлучении соседних звезд".

Проект Breakthrough Listen уже обследовал более миллиона звезд, включая все 43 звезды в радиусе 15 световых лет от Земли. Хотя пока не найдено ни одного подтвержденного сигнала внеземного происхождения, развитие методов машинного обучения и расширение базы наблюдений приближают ученых к возможности обнаружить следы разумной жизни за пределами нашей планеты.